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Savaş Erdoğan kimdir? Savaş Erdoğan Afyon İl Başkanlığından neden istifa etti?

CHP'de Afyonkarahisar İl Başkanı Savaş Erdoğan ve il yönetim kurulu üyeleri istifa etti. Peki Savaş Erdoğan kimdir?

08 Eylül 2018 Cumartesi 17:19
Savaş Erdoğan kimdir? Savaş Erdoğan Afyon İl Başkanlığından neden istifa etti?

CHP Afyon İl Yönetimi, “Sorun; 10 yılda 9 seçim kaybedip, her seferinde MYK'yı değiştirerek sorunların çözdüğünü veya gergin olan tabanı sakinleştirdiğini düşünen anlayıştadır” diyerek istifa etti. 

CHP Afyonkarahisar İl Başkanı Savaş Erdoğan, "Partimize ve ülkemize yeni bir umut ve yeni bir lider gerekmektedir. Cumhuriyet Halk Partisi yetkili organlarına olağanüstü kurultay çağrısı yapıyorum.Seçim sonuçları bizlere gösterdi ki artık Cumhuriyet Halk Partisi'nin değişime ve yenilenmeye ihtiyacı vardır. Biz Cumhuriyet Halk Partililer artık iktidar istiyoruz" diyerek Muharrem İnce’nin adaylığını desteklemişti.

Haber Tarihi: 08 Eylül 2018 Cumartesi 17:19
  1. Afyon
  2. savaş erdoğan
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