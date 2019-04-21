0553 313 94 23
Seçim 2019 Sayfası

Afyonkarahisar Belediye Meclisi ilk toplantısını yaptı

Afyonkarahisar Belediye Meclisi’nin açılış konuşmasını yapan Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, “Bu çatı altında toplanan tüm Belediye Meclis Üyelerimizin tek gayesi Afyonkarahisar’a hizmet etmek.

21 Nisan 2019 Pazar 17:57
Afyonkarahisar Belediye Meclisi ilk toplantısını yaptı

Afyonkarahisar Belediye Meclisi’nin açılış konuşmasını yapan Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, “Bu çatı altında toplanan tüm Belediye Meclis Üyelerimizin tek gayesi Afyonkarahisar’a hizmet etmek. Parti ayrımı gözetmeksizin yeni dönemde el ele gönül birliği yaparak ilimize nasıl hizmet edebiliriz bunun çabası içerisinde olacağız” dedi.


31 Mart’ta yapılan yerel seçim sonuçlarının ardından yeniden oluşan Afyonkarahisar Belediye Meclisi, ilk toplantısını yaptı. 21 Nisan Pazar günü Belediye Başkanı Mehmet ZeybekBaşkanlığında saygı duruşu ve İstiklal Marşımızın okunmasıyla başlayan toplantıda Meclis 1’inci ve 2’nci Başkan Vekilliği ile Meclis 2 Asil ve 2 Yedek Divan Kâtipliklerinin seçimi yapıldı. Daimi Encümen üyelikleri, Plan ve Bütçe Komisyonu, Bayındırlık ve İmar Komisyonu, Trafik Komisyonu Üyelikleri seçiminin de yapıldığı toplantıda Belediyemiz 2018 Yılı Faaliyet Raporu görüşülerek oy çokluğu ile kabul edildi. Denetim Komisyonu Raporu ile ilgili Belediye Meclis Üyelerine verilmesinin ardından gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.



"Parti ayrımı gözetmeksizin Afyonkarahisar’a nasıl hizmet edebiliriz çabası içerisinde olacağız"


Toplantının açılış konuşmasını yapan Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, yeni dönemin Afyonkarahisar’a ve ülkeye hayırlar getirmesini temenni etti. 31 Mart seçimlerinin ardından Afyonkarahisar’da halkın tercihiyle seçilen İl Genel Meclisi Üyelerini, Belediye Meclis Üyelerini ve mahalle muhtarlarını tebrik eden Başkan Zeybek başarılar diledi. Afyonkarahisar’ın gelişimi adına bu güne kadar görev alan Belediye başkanlarına, Belediye Meclis Üyelerine, İl Genel Meclisi Üyelerine, mahalle muhtarlarına ve bürokratlara da ayrı ayrı teşekkür eden Başkan Zeybek, “Bu çatı altında toplanan tüm Belediye Meclis Üyelerimizin tek gayesi Afyonkarahisar’a hizmet etmek. Parti ayrımı gözetmeksizin Afyonkarahisar’a nasıl hizmet edebiliriz bunun çabası içerisinde olacağız. Yeni dönemde el ele gönül birliği yaparak Afyonkarahisar’ı bir adım daha ileriye nasıl götürürüz bunun çalışması içerisinde olacağız” dedi.


Belediye çalışmalarını şeffaf belediyecilik anlayışıyla sürdüreceklerine dikkat çeken Başkan Zeybek, “Belediye Meclis üyelerimiz yapılan ihalelerde veya çalışmalarda her türlü bilgi, belgeye rahatlıkla ulaşabilecekler. Bu vesileyle yeni dönemi ortak akılla idare edebileceğimiz gönül belediyeciliğini icra edebileceğimiz bir dönem olması dileğiyle Rabbim; hayırlı hizmetler yapmayı nasip etsin” diye konuştu.


Seçimlerin ardından gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi. Belediye Meclis Üyeleri ve İhtisas Komisyonu üyelerine ödenecek hakkı huzur ücretinin belirlenmesi hakkında teklif oy birliği ile kabul edildi. Belediye Meclisinin yıl içerisinde tatil yapmaması kararlaştırılırken, meclis toplantılarının sesli ve görüntülü cihazlarla kayda alınması hakkında teklif oy birliği ile kabul edildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 21 Nisan 2019 Pazar 17:57
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    CHP Aydın İl Başkanı Çankır’dan saldırıya kınama
    1. CHP Aydın İl Başkanı Çankır’dan..
    2. Beşiktaş kafilesi Sivas'a geldi
    3. İznik’te sazlık yangını
    4. TFF 3. Lig: Diyarbakirspor: 2 -..
    5. Afyonkarahisar Belediye Meclisi ilk..
    6. Malatya’da tren kazasındaki enkaz..
    7. Şırnak'ta TOKİ heyecanı! Başkan Yarka:..
    8. Baca yangını korkuttu
    9. Kosova'da YTB destekli "Ben ve Yeni..
    10. Bucaspor, Bölgesel Amatör Lig’e düştü
    11. Yat yarışları: Marmaris ERGO-MIYC Kış..
    12. TFF 2. Lig: Bandırmaspor Baltok: 1 -..
    13. Başkan Deniz Çakmak Kılıçdaroğlu’na..
    14. 5 çocuğu alıkonuldu: Kaçırır gibi..
    15. Kış uykusundan uyanan ayı köye inerek..
    16. Futbol: TFF 3. Lig
    17. Aliağa’da 23 Nisan etkinlikleri çocuk..
    18. Yeşilyurt Belediyespor’da grubunda..
    19. Çukurca’da yıldırımın isabet ettiği ev..
    20. Bucaspor'dan TFF 3. Lig'e veda
    21. Nurdağı’nda eski dernek binasında..
    22. Kar yağışı kayısı üreticisini..
    23. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu:..
    24. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu:..
    25. Cumhur İttifakı düğünde buluştu
    26. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu,..
    27. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu:..
    28. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu,..
    29. Sri Lanka’daki terör saldırılarına..
    30. Geleneksel satranç turnuvasına büyük..
    CHP’li ırkçı başkana suç duyurusu yağıyor
    CHP’li ırkçı başkana suç duyurusu yağıyor
    Erdoğan ile İmamoğlu'nun tokalaştığı an!..
    Erdoğan ile İmamoğlu'nun tokalaştığı an!..
    NASA test etti! Türkiye’de sadece 1 tane var
    NASA test etti! Türkiye’de sadece 1 tane var
    Ecdad mirası vakıfa seküler kanca
    Ecdad mirası vakıfa seküler kanca
    Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'ın çıkışına destek! 'İttifak yapmalıyız'
    Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'ın çıkışına destek! 'İttifak yapmalıyız'

    Günün Karikatürü

    21 Nisan 2019
    Haberi alan bankaya koştu! Başvuru sayısı 636 bini aştı
    Haberi alan bankaya koştu! Başvuru sayısı 636 bini aştı
    Washington’dan Selahattin Demirtaş’a tam destek!
    Washington’dan Selahattin Demirtaş’a tam destek!