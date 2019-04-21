Afyonkarahisar Belediye Meclisi’nin açılış konuşmasını yapan Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, “Bu çatı altında toplanan tüm Belediye Meclis Üyelerimizin tek gayesi Afyonkarahisar’a hizmet etmek. Parti ayrımı gözetmeksizin yeni dönemde el ele gönül birliği yaparak ilimize nasıl hizmet edebiliriz bunun çabası içerisinde olacağız” dedi.

31 Mart’ta yapılan yerel seçim sonuçlarının ardından yeniden oluşan Afyonkarahisar Belediye Meclisi, ilk toplantısını yaptı. 21 Nisan Pazar günü Belediye Başkanı Mehmet ZeybekBaşkanlığında saygı duruşu ve İstiklal Marşımızın okunmasıyla başlayan toplantıda Meclis 1’inci ve 2’nci Başkan Vekilliği ile Meclis 2 Asil ve 2 Yedek Divan Kâtipliklerinin seçimi yapıldı. Daimi Encümen üyelikleri, Plan ve Bütçe Komisyonu, Bayındırlık ve İmar Komisyonu, Trafik Komisyonu Üyelikleri seçiminin de yapıldığı toplantıda Belediyemiz 2018 Yılı Faaliyet Raporu görüşülerek oy çokluğu ile kabul edildi. Denetim Komisyonu Raporu ile ilgili Belediye Meclis Üyelerine verilmesinin ardından gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

"Parti ayrımı gözetmeksizin Afyonkarahisar’a nasıl hizmet edebiliriz çabası içerisinde olacağız"

Toplantının açılış konuşmasını yapan Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, yeni dönemin Afyonkarahisar’a ve ülkeye hayırlar getirmesini temenni etti. 31 Mart seçimlerinin ardından Afyonkarahisar’da halkın tercihiyle seçilen İl Genel Meclisi Üyelerini, Belediye Meclis Üyelerini ve mahalle muhtarlarını tebrik eden Başkan Zeybek başarılar diledi. Afyonkarahisar’ın gelişimi adına bu güne kadar görev alan Belediye başkanlarına, Belediye Meclis Üyelerine, İl Genel Meclisi Üyelerine, mahalle muhtarlarına ve bürokratlara da ayrı ayrı teşekkür eden Başkan Zeybek, “Bu çatı altında toplanan tüm Belediye Meclis Üyelerimizin tek gayesi Afyonkarahisar’a hizmet etmek. Parti ayrımı gözetmeksizin Afyonkarahisar’a nasıl hizmet edebiliriz bunun çabası içerisinde olacağız. Yeni dönemde el ele gönül birliği yaparak Afyonkarahisar’ı bir adım daha ileriye nasıl götürürüz bunun çalışması içerisinde olacağız” dedi.

Belediye çalışmalarını şeffaf belediyecilik anlayışıyla sürdüreceklerine dikkat çeken Başkan Zeybek, “Belediye Meclis üyelerimiz yapılan ihalelerde veya çalışmalarda her türlü bilgi, belgeye rahatlıkla ulaşabilecekler. Bu vesileyle yeni dönemi ortak akılla idare edebileceğimiz gönül belediyeciliğini icra edebileceğimiz bir dönem olması dileğiyle Rabbim; hayırlı hizmetler yapmayı nasip etsin” diye konuştu.

Seçimlerin ardından gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi. Belediye Meclis Üyeleri ve İhtisas Komisyonu üyelerine ödenecek hakkı huzur ücretinin belirlenmesi hakkında teklif oy birliği ile kabul edildi. Belediye Meclisinin yıl içerisinde tatil yapmaması kararlaştırılırken, meclis toplantılarının sesli ve görüntülü cihazlarla kayda alınması hakkında teklif oy birliği ile kabul edildi.