Afyonkarahisar-Antalya kara yolu yeniden ulaşıma açıldı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar ve çevresindeki yoğun kar yağışı nedeniyle dün akşam ulaşıma kapanan Afyonkarahisar-Antalya kara yolunda yeniden trafik akışı başladı.

Karayolları 31. Şube Şefliğine bağlı ekipler, Afyonkarahisar-Antalya kara yolu başta olmak üzere, Afyonkarahisar-Kütahya, Afyonkarahisar-İzmir, Afyonkarahisar-Ankara ve Afyonkarahisar-Konya yollarında gece boyunca iş makineleriyle kar küreme, tuzlama ve solüsyon çalışması yaptı.

Kar yağışının da etkisini azaltmasının ardından sabah saatlerinden itibaren Afyonkarahisar-Antalya kara yolunda trafik akışının başladığı bildirildi.

Trafik ekipleri, oluşturdukları yol kontrol noktalarında kar lastiği ve zincir takmaları konusunda sürücülere uyarılarda bulunuyor.

Afyonkarahisar ve çevresindeki yoğun kar yağışı nedeniyle Afyonkarahisar-Antalya kara yolu, dün akşam ulaşıma kapanmıştı.