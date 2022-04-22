Ramazan ayı 2 Nisan Cumartesi günü başladı ve on bir ayın sultanı 2 Mayıs’ta sona erecek. Ramazan biterken bayram namazının saat kaçta kılınacağı araştırılmaya başlandı. Peki, Afyonkarahisar’da bayram namazı saat kaçta?

Afyonkarahisar 2 Mayıs bayram namazı saati | Bayram namazı saat kaçta?

Bayram namazının saat kaçta kılınacağı merak ediliyor. Afyonkarahisar’da bayram namazı saat 06.31’de kılınacak.

Bayram namazının diğer namazlardan kılınış farkı nedir?

Bayram namazının diğer namazlardan kılınış bakımından farkı, bunun her rek‘atında üçer fazla tekbir olmasıdır. Bu fazla tekbirlere "zâit tekbirler" denir. Bu ilâve tekbirler vâcip olup birinci rek‘atta kıraatten önce, ikincirek‘atta kıraatten sonra alınır. Tekbirle birlikte eller kaldırılır ve yanlara bırakılır (ref‘ ve irsâl). İlk rek‘atta iftitah tekbirinden sonra eller bağlanır(itimâd)ve "Sübhâneke" okunur. Bundan sonra imamla birlikte zâit tekbirlere geçilir. İmamın tekbiri diğer tekbirlerde olduğu gibi sesli, cemaatin tekbirleri ise al-çak sesle olur. Allahü ekber denilerek eller kaldırılır ve yanlara salınır, üç kere "sübhânellah" diyecek kadar beklendikten sonra yeniden tekbir alınır; aynı şekilde eller kaldırılır, yanlara bırakılır ve biraz beklendikten sonra bu rek‘attaki zâit tekbirlerin sonuncusu olan üçüncü tekbir alınır ve bu defa eller bağlanır. Cemaat susar, imam gizlice eûzü ve besmele çektikten sonra açıktan okumaya başlar. Fâtiha'dan sonra bir sûre daha okur, rükû ve secdeden sonra ikinci rek‘ate kalkılır. İkinci rek‘atta imam, Fâtiha ve arkasın-dan bir sûre okuduktan sonra üç defa tekbir alınır ve eller yanlara salıverilir. Dördüncü tekbir rükûa geçiş tekbiri olup bu tekbirle rükûya gidilir ve namaz tamamlanır.