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Afyon’daki kaza kurşunu kurbanları toprağa verildi

Afyonkarahisar’ın Çay ilçesinde, kız isteme töreninde 54 yaşındaki Cemil K.

22 Haziran 2019 Cumartesi 15:00
Afyon’daki kaza kurşunu kurbanları toprağa verildi

Afyonkarahisar’ın Çay ilçesinde, kız isteme töreninde 54 yaşındaki Cemil K.’nın havaya ateş açtığı tabancadan çıkan mermilerin kazara isabet etmesi sonucu yaşamını yitiren 64 yaşındaki Ramazan Başer ile 17 yaşındaki Muhammed Nazmi Arıkan toprağa verildi. Olayın etkisiyle kalp krizi geçiren Cemil K.’nın ise Yoğun Bakım Ünitesi’nde tedavisi sürüyor.


Çay ilçesi Karacaören Beldesi’nde dün akşam nişan töreni için kız evine, erkek tarafından yaya olarak giden yaklaşık 20 kişilik grup içerisinde sürücülük yapan Cemil K., iddiaya göre kutlama amaçlı havaya tabanca ile ateş açtı. Tabancadan çıkan mermilerin isabet ettiği gruptaki Ramazan Başer ve Muhammed Nazmi Arıkan çeşitli yerlerinden vurularak yaralandı. Gruptakilerin haber vermesiyle olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bu sırada Cemil K. da olayın etkisiyle kalp krizi geçirdi. Gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Ramazan Başer, Muhammed Nazmi Arıkan ve Cemil K., Çay Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Yaralılar Ramazan Başer ve Muhammed Nazmi Arıkan yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Durumu ağır olan Cemil K. ise Afyon Fuar Hastanesi’ne sevk edildi.


Muhammed Nazmi Arıkan ve Ramazan Başer’in cenazeleri bugün yakınları tarafından Afyonkarahisar Devlet Hastanesi morgundan alınarak Çay ilçesine getirildi. Ramazan Başer’in Çay’a bağlı Karamık Karacaören beldesinde öğle vakti düzenlenen törenin ardından toprağa verildi. Muhammed Nazmi Arıkan’ın cenazesi ise ilk olarak Çay ilçe merkezindeki ailesinin oturduğu eve getirildi. Burada helallik alınması sırasında tabutun üzerine Türk bayrağı örtüldü. Helallik alınmasının ardından annesi ve yakınları fenalık geçirdi. Daha sonra Muhammed Nazmi Arıkan’ın cenazesi namazın kılınacağı Çay Merkez Camii’ne getirildi. Cenaze törenine Çay Kaymakamı Erol Tanrıkulu ve İl Genel Meclisi Başkanı Burhanettin Çoban, ailesi, yakınları ve vatandaşlar katıldı. Öğle vakti kılınan namazın ardından Muhammed Nazmi Arıkan asri mezarlıkta toprağa verildi. Muhammed Nazmi Arıkan’ın 3 çocuklu ailenin tek erkek çocuğu olduğu öğrenildi.


Diğer yandan olaydan sonra kalp krizi geçiren Cemil K.’nın ise Afyon Fuar Hastanesi yoğun bakım servisinde tedavisinin sürdüğü belirtildi.

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Haber Tarihi: 22 Haziran 2019 Cumartesi 15:00
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