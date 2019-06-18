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Afyon’da şehit Mursi için gıyabi cenaze namazı kılındı

Afyonkarahisar’da bası sivil toplum kuruluşları (STK) tarafından oluşturulan platformun organizesi ile, Mısır’ın seçimle göreve gelen ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi’nin mahkeme salonunda şehit olması üzerine gıyabi cenaze namazı kıldı.

18 Haziran 2019 Salı 15:24
Afyon’da şehit Mursi için gıyabi cenaze namazı kılındı

Afyonkarahisar’da bası sivil toplum kuruluşları (STK) tarafından oluşturulan platformun organizesi ile, Mısır’ın seçimle göreve gelen ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi’nin mahkeme salonunda şehit olması üzerine gıyabi cenaze namazı kıldı.


Öğle namazına müteakip İmaret Camii’nde kılınan gıyabi cenaze namazına, İl Genel Meclis Başkanı Burhanettin Çoban, STK platformu üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Gıyabi cenaze namazı sonrası STK Platformu adına açıklamalarda bulunan Ahmet Ertürk, Mısır’ın ilk ve tek meşru Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi’nin kendisine yapılan sistematik işkence ve ihmaller ardından dün şehit olduğunu söyledi. Mursi’nin 17 Haziran’daki duruşmada haksız suçlamalara karşı hem kendini hem de davasını savunurken şehit edildiğini ifade eden Ertürk şöyle devam etti;


“Mursi’nin şehadet haberini dünyaya büyük bir neşeyle bildiren cuntanın dikkatlerden kaçırmaya çalıştığı gerçekler, cinayet ardından daha net ortaya çıkmıştır. Şehit Mursi, yıllardır böbrek, karaciğer ve şeker hastalıklarından muzdarip olduğu halde, tedavileri keyfi biçimde engellenmiş, olumsuz hapishane koşullarında durumunun kötüleşmesi beklenmiştir. Günün 23 saatini tek başına hücre hapsinde geçiren Mursi, hayatının ciddi tehdit altında olduğunu daha bir kaç ay önce bizzat kendisi mahkemede açıklamıştı. Şehit Mursi’yi idam cezasıyla yargılayan Mısır cuntası, karar çıksa bile bir cumhurbaşkanını idam etmenin siyasi sonuçlarına katlanamayacağını bildiği için onu yavaş bir süreçte öldürmeyi tercih etmiştir.”

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Haber Tarihi: 18 Haziran 2019 Salı 15:24
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