Afyon Kocatepe Üniversitesi taban puanları 2018 | YKS tercih kılavuzu Kocatepe Üniversitesi en küçük ve en büyük puanları

ÖSYM üniversite tercih kılavuzunu yayımladı. YKS TYT puan türünden 150 ve 180 puan üzeri alan üniversite öğrencisi adayları üniversite tercihlerini 7-14 Ağustos’ta yapılacak. Peki Afyon Üniversitesi taban puanları 2018, Afyon Kocatepe Üniversitesi taban puanları 2 yıllık, Afyon Kocatepe Üniversitesi taban puanları 2017 2018, Afyon Kocatepe Üniversitesi taban puanları 2018, Afyon Kocatepe Üniversitesi 4 yıllık bölümleri, Afyon diş hekimliği fakültesi puanı ösym tercih kılavuzu bilgileri...

ÖSYM üniversite tercih kılavuzu yayınlandı. Üniversite tercih kılavuzuna göre, önlisans ve lisans türünde üniversitelerin 2018 puan türü, genel kontenjan, yerleşen en küçük puan, en büyük puan, okul birincisi yerleştirme kontenjan ve puanları yer aldı. Adnan Menderes Üniversitesi YGS-1 YGS-6 MF-4 TS-2 en küçük ve en büyük puan ve Adnan Menderes Üniversitesi taban puanları 2018 ve başarı sıralaması

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ 2 YILLIK PUAN TÜRÜ VE BAŞARI SIRALAMASI

4 YILLIK (LİSANS)