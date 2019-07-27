0553 313 94 23

Afyon Kocatepe Üniversitesi profesör, doçent ve Dr. öğretim üyesi alım ilanı | Başvurular nasıl yapılacak?

Afyon Kocatepe Üniversitesi 33 Öğretim Üyesi alıyor. Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan ilanda İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi işletme bölümünde görevlendirilmek üzere uzmanlık alanı işletme yönetimi olan doktor öğretim üyesi alımının yapılacağını açıkladı. Afyon Kocatepe Üniversitesi doktor öğretim üyesi alım ilanı başvuru şartları neler? Afyon Kocatepe Üniversitesi doktor öğretim üyesi alım başvuru tarihi ne zaman? İşte detaylar.

27 Temmuz 2019 Cumartesi 11:47
Afyon Kocatepe Üniversitesi profesör, doçent ve Dr. öğretim üyesi alım ilanı | Başvurular nasıl yapılacak?

Afyon Kocatepe Üniversitesi 33 Öğretim Üyesi alıyor. Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan ilanda İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi işletme bölümünde görevlendirilmek üzere uzmanlık alanı işletme yönetimi olan doktor öğretim üyesi alımının yapılacağını açıkladı. Afyon Kocatepe Üniversitesi doktor öğretim üyesi alım ilanı başvuru şartları neler? Afyon Kocatepe Üniversitesi doktor öğretim üyesi alım başvuru tarihi ne zaman? İşte detaylar.

Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alım ilanı şu şekilde: Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ve “Afyon Kocatepe Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi”ne göre öğretim üyesi alınacaktır.

İlan edilen kadrolar aşağıda belirtilmiş olup, istenen evraklar ve başvuru dosyalarının nasıl hazırlanacağına ilişkin detaylı bilgilere www.aku.edu.tr web sayfasında yer verilecektir. Başvurular Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen yapılacaktır.

Afyon Kocatepe Üniversitesi akademik personel alım başvuru şartalrı

1. Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin (lisans ve yüksek lisans YÖK tarafından, doktora ÜAK tarafından) onaylanmış olması şarttır.

2. Adayların 657 Sayılı Kanunun 48.maddesinin tüm şartlarını taşıyor olmaları gerekmektedir.

3. Öğretim üyesi kadrolarına müracaat edecek adayların aranan koşullara uyup uymadığı Üniversitemizce oluşturulacak “Ön İnceleme Komisyonu” tarafından incelenecek olup, bu inceleme sonucunda aranan koşulları taşıdığı tespit edilen adayların müracaatları kabul edilecektir.

4. Başvuran adayların koşullarının sonradan uygun olmadığının anlaşılması halinde atamaları yapılmayacak ve iptal edilecektir.

5. Başvuru evrakları geri iade edilmeyecektir. Başvurular şahsen yapılacaktır. Başvurular 08:30 – 17:00 saatleri arasında kabul edilecektir.

6. Adaylar ilan edilen kadrolardan sadece bir tanesine başvuru yapabilirler.

7. Üniversitemiz irtibat numaraları: 0 272 218 12 31

Adres: A.K.Ü. Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı Gazlıgöl Yolu, Afyonkarahisar

Afyon Kocatepe Üniversitesi öğretim üyesi alım ilan detayları için tıklayınız

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Temmuz 2019 Cumartesi 11:47
  1. İstanbul
  2. Afyon Kocatepe Üniversitesi akademik personel alım başvuru şartalrı
  3. Afyon Kocatepe Üniversitesi profesör
  4. doçent ve Dr. öğretim üyesi alım ilanı
  5. doçent ve Dr. öğretim üyesi alım başvuru

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Otoyolda ilginç kurtarma operasyonu
    1. Otoyolda ilginç kurtarma operasyonu
    2. Gece kulübünde facia
    3. Tatvan’da 3 terörist etkisiz hale..
    4. Hazim Tamer Dodurga İstanbul Rumeli..
    5. S200, İstanbul Havalimanı’nda 16..
    6. Şeref Malkoç Hakkari’ye geliyor
    7. Muğla'da 68 düzensiz göçmen yakalandı
    8. FLO’dan 140 milyon liralık yatırım
    9. Hindistan'da sel felaketi! 700 kişi..
    10. Ekmeğini taştan çıkaran anne
    11. Kendisinden bir haftadır haber..
    12. Freni boşalan kamyonet kaza yaptı: 2..
    13. Kuyulu Mescid’in tuvalet ve şadırvan..
    14. İşadamı Emin Üstün'ün annesi Mesrure..
    15. Orka’nın patronundan sponsorluk..
    16. Köy muhtarı çalışmalarını anlattı
    17. Van Valiliğinden 15 günlük yasaklama
    18. Sınır ötesi harekatla terör örgütüne..
    19. Geleceğin drone pilotları..
    20. Çekmeköy’deki doğa ve yaşam kompleksi,..
    21. Otomobil pikap ile çarpıştı: 3 yaralı
    22. Pençe Harekatı'nın başladığı 27..
    23. Irak'ın kuzeyindeki Kandil ve Karacak..
    24. Afyon Kocatepe Üniversitesi profesör,..
    25. TürkTraktör'den otomotiv sektöründe..
    26. Türkiye'de BM'ye Doğu Akdeniz tepkisi!
    27. Yeni güneş enerji santralinin ilk..
    28. (Özel)-Fatih’te tramvay ile..
    29. Teknosa esporcuların heyecanına ortak..
    30. Sürücüsüz araç test parkuru kullanıma..
    Erdoğan'dan Abdullah Gül, Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'na gönderme
    Erdoğan'dan Abdullah Gül, Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'na gönderme
    Mimar Sinan'ın yaptığı cami, minaresi yıkılarak kiliseye çevrildi
    Mimar Sinan'ın yaptığı cami, minaresi yıkılarak kiliseye çevrildi
    Erdoğan: '2023 seçimine bambaşka bir AK Parti olarak çıkacağız'
    Erdoğan: '2023 seçimine bambaşka bir AK Parti olarak çıkacağız'
    CHP'de toplu istifa! "Boyun eğmedik"
    CHP'de toplu istifa! "Boyun eğmedik"
    Öyle bir şey keşfetti ki... 3 yıldır tarlaya insan saçı döküyor!
    Öyle bir şey keşfetti ki... 3 yıldır tarlaya insan saçı döküyor!

    Günün Karikatürü

    27 Temmuz 2019
    Her yeni bilgi kan donduruyor… Vur emrini Oktar vermiş!
    Her yeni bilgi kan donduruyor… Vur emrini Oktar vermiş!
    Her yıl iki dev havalimanı ve bir Kanal İstanbul’u israf ediyoruz
    Her yıl iki dev havalimanı ve bir Kanal İstanbul’u israf ediyoruz