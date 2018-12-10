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Afyonkarahisar ilçe belediye başkan adayları 2019

AK Parti Afyonkarahisar belediye başkan adayları son dakika açıklandı. Türkiye 31 Mart 2019 Pazar günü yerel seçimler için sandık başına gidecek. AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti Afyonkarahisar ilçe belediye başkan adayları 2019 son dakika açıklandı mı? AK Parti Afyonkarahisar ilçe belediye başkan adayları kim oldu? CHP Afyon ilçe adayları kimler? MHP Afyonkarahisar ilçe belediye başkan adayları açıklandı mı? İşte Afyon ilçe belediye başkan adaylarında son durum...

10 Aralık 2018 Pazartesi 15:44
Afyonkarahisar ilçe belediye başkan adayları 2019

AK Parti Afyonkarahisar belediye başkan adayları son dakika açıklandı. Türkiye 31 Mart 2019 Pazar günü yerel seçimler için sandık başına gidecek. AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti Afyonkarahisar ilçe belediye başkan adayları 2019 son dakika açıklandı mı? AK Parti Afyonkarahisar ilçe belediye başkan adayları kim oldu? CHP Afyon ilçe adayları kimler? MHP Afyonkarahisar ilçe belediye başkan adayları açıklandı mı? İşte Afyon ilçe belediye başkan adaylarında son durum...

AK Parti Afyon ilçe belediye başkan adayı son dakika. AK Parti 24 Haziran seçimlerinde olduğu gibi 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak olan mahalli idareler seçimlerinde de sandıktan başarıyla çıkmak istiyor. MHP ile yerel seçimlerde ittifak arayışına girilmiş ancak, yerel seçimlerde ittifak yapılmayacağı açıklanmıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine yeniden bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli'nin görüşmesinde ittifak için yeniden karar kılındı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ittifak çerçevesinde AK Parti belediye başkan adaylarından 74 adayı açıkladı. 

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan listeye göre, AK Parti Ankara'da Mehmet Özhaseki, İzmir'de Nihat Zeybekçi, Ardahan’dan Yunus Baydar, Artvin’den Mehmet Kocatepe, Bartın’dan Yusuf Ziya Aldatmaz, Batman’dan Murat Güneştekin, Bitlis’den Nesrullah Tanglay, Siirt’te Ali İlbaş, Van’da Necdet Takva’yı aday gösterdi. 

AK Parti Afyonkarahisar belediye başkan adayı kim oldu?

AK Parti'nin açıklanan belediye başkan adayları arasında Afyon Belediye başkan adayı da var. AK Parti Afyonkarahisar belediye başkan adayı Mehmet Zeybek, MHP'nin Afyon belediye başkan adayı ise Fatih Çetinkaya oldu. Partilerin Afyonkarahisar ilçe belediye başkan adayları önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.

CHP Afyon ilçe belediye başkan adayları

Afyon 2014 yerel seçim sonuçları

AK Parti adayı Burhanettin Çoban % 49.4

MHP adayı Fatih Çetinkaya 42.5

CHP adayı Mehmet Ali Ecer 5.3

Başmakçı belediye seçim sonuçları 2014

MHP % 37

CHP % 35

AK Parti % 26

Bayat belediye seçim sonuçları 2014

CHP % 34

AK Parti % 32

MHP % 19

DP % 11

Dinar belediye seçim sonuçları

MHP % 59

AK Parti % 34

CHP % 4

Emirdağ belediye seçim sonuçları 2014

MHP % 38

AK Parti % 34

CHP % 23

Sandıklı belediye seçim sonuçları 2014

AK Parti % 54

MHP % 32

CHP % 7

Afyon 24 Haziran genel seçim sonuçları

AK Parti: Yüzde 55.50

CHP: Yüzde 14.35

MHP: Yüzde 14.13

İYİ Parti: Yüzde 13.66

SP: Yüzde 1.12

HDP: Yüzde 0.76

AK Parti Afyonkarahisar Milletvekilleri

Veysel Eroğlu

Ali Özkaya

İbrahim Yurdunuseven

CHP Afyonkarahisar Milletvekili 

Burcu Köksal

MHP Afyonkarahisar Milletvekili

Mehmet Taytak

İYİ Parti Afyonkarahisar Milletvekili

Gültekin Uysal

Haber Tarihi: 10 Aralık 2018 Pazartesi 15:44
  1. Ardahan
  2. Bartın
  3. Batman
  4. Van
  5. Siirt
  6. İzmir
  7. Bitlis
  8. Artvin
  9. Ankara
  10. Afyon
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