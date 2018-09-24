Aftan kimler yararlanacak?

MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin genel çerçevesini çizdiği teklif üzerinde, MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız başkanlığındaki partinin hukukçularından oluşan heyet, teklifin taslağını bitirdi.

Teklife ilişkin çalışmalarda toplumsal mutabakatı inceleyen heyet, bu çerçevede Cumhuriyet tarihi boyunca çıkan afları hem içerik hem şekil hem de sonuçları yönünden detaylı inceledi.

Toplam 8 maddeden oluşacak teklifte, FETÖ, PKK ve diğer terör örgütleri ile çocuk istismarı ve kadın cinayetleri mahkumları kapsam dışında tutuldu. MHP, teklifi yeni yasama dönemi başladığında Türkiye Büyük Millet Meclisine sunmayı planlıyor.

ÇIKAN 52 AF DETAYLI OLARAK İNCELENDİ



Feti Yıldız, amaçlarının kader mahkumlarını topluma kazandırmak olduğunu, taslak üzerinde çalışmaların devam edeceğini açıkladı.

Devlet Bahçeli'nin mayıs ayında genel çerçevesini çizdiği af teklifiyle ilgili çalışmalar doğrultusunda Cumhuriyet tarihi boyunca çıkan 52 affı incelediklerini belirten Feti Yıldız, "Bu 52 affın şekil ve içeriğini inceledim. Heyet olarak bu af ve ceza indirimlerini toplumda bıraktığı olumlu ve olumsuz sonuçlarıyla inceledik. Hatta öyle aflar var ki Erzincan depreminden sonra depremde yararlılık gösteren mahkumlara bile af çıkarılmış." dedi.