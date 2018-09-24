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Aftan kimler yararlanacak?

MHP'nin, Taslak halindeki teklif 8 maddeden oluşurken, affın kesinlikle FETÖ, PKK ve diğer terör örgütleri ile çocuk istismarı ve kadın cinayetleri mahkumlarını kapsamayacağı bildirildi.

24 Eylül 2018 Pazartesi 17:42
Aftan kimler yararlanacak?

MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin genel çerçevesini çizdiği teklif üzerinde, MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız başkanlığındaki partinin hukukçularından oluşan heyet, teklifin taslağını bitirdi.

Teklife ilişkin çalışmalarda toplumsal mutabakatı inceleyen heyet, bu çerçevede Cumhuriyet tarihi boyunca çıkan afları hem içerik hem şekil hem de sonuçları yönünden detaylı inceledi.

Toplam 8 maddeden oluşacak teklifte, FETÖ, PKK ve diğer terör örgütleri ile çocuk istismarı ve kadın cinayetleri mahkumları kapsam dışında tutuldu. MHP, teklifi yeni yasama dönemi başladığında Türkiye Büyük Millet Meclisine sunmayı planlıyor.

ÇIKAN 52 AF DETAYLI OLARAK İNCELENDİ

Feti Yıldız, amaçlarının kader mahkumlarını topluma kazandırmak olduğunu, taslak üzerinde çalışmaların devam edeceğini açıkladı.

Devlet Bahçeli'nin mayıs ayında genel çerçevesini çizdiği af teklifiyle ilgili çalışmalar doğrultusunda Cumhuriyet tarihi boyunca çıkan 52 affı incelediklerini belirten Feti Yıldız, "Bu 52 affın şekil ve içeriğini inceledim. Heyet olarak bu af ve ceza indirimlerini toplumda bıraktığı olumlu ve olumsuz sonuçlarıyla inceledik. Hatta öyle aflar var ki Erzincan depreminden sonra depremde yararlılık gösteren mahkumlara bile af çıkarılmış." dedi.

Feti Yıldız, 1991 yılında çıkarılan af ile kamuoyunda "Rahşan affı" olarak bilinen ve 1999 yılında çıkarılan affı anımsattı.

"TOPLUMDA BİR MUTABAKAT OLUŞMALI"

Türkiye'de genel affın şartlarının bulunmadığına değinen Feti Yıldız, açıklamalarına şöyle devam etti:

"Hazırladığımız teklif taslağının içerisinde ceza indirimi de var, af da var, erteleme de var. Elbette tutuklu ve hükümlünün ailelerini düşünürken, suçtan zarar görenleri, mağdurları gözetmek zorundayız. Bu konuda toplumda bir mutabakat oluşmalı. Bizim suçu meslek edinmiş insanları affetmek gibi bir amacımız yok. 'Kader mahkumu', adı üstünde."

Feti Yıldız, MHP'nin parlamentodaki çoğunluğunun teklifi çıkarmaya yeterli olmadığını, mutlaka parlamentoda diğer partilerden destek görmesi gerektiğini kaydetti.

Haber Tarihi: 24 Eylül 2018 Pazartesi 17:42
  1. Erzincan
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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