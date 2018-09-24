Aftan kimler yararlanacak?  Mahkumlara afta  son durum

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) 24 Haziran Cumhurbaşkanı ve 27.dönem milletvekili seçim vaatleri arasında bulunan cezaevindeki mahkumlara affı için kolları sıvadı. MHP, Terör örgütü suçları, kadına şiddet ve çocuk istismarcıları başta olmak üzere suçları kapsam dışı bırakacak teklifi Meclis Başkanlığına sundu. Peki kimlere af çıkacak? MHP'nin af teklifinden kimler yararlanacak?

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, partisince yarın Meclis’e sunulacak af teklifini, genel merkezdeki basın toplantısıyla açıkladı. “Düzenlemeden faydalanacak kişi sayısı 162 bin 989” diyen Yıldız, teklifin 19 Mayıs 2018’den önceki suçları kapsadığını belirterek, bu tarihe kadarki suçlarda 5 yıl şartlı indirim olacağını belirtti.

CEZADA 5 YILŞARTLI İNDİRİM

“Teklifte 19 Mayıs günü (Atatürk’ün Samsun’a çıkış tarihi) esas alınmıştır. 19 Mayıs 2018 sonrasındaki suçlar kapsam dışı bırakılmıştır. Düzenlemeden faydalanacak kişi sayısı 162 bin 989. Amacı 19 Mayıs 2018 tarihi dahil olmak üzere bu tarihten önce işlenen kanunla ayrı tutulanlar hariç 5237 TCK, 765 eski TCK ile özel kanunlardaki suçlar bakımından ceza sürelerinden şartlı indirim yapılması ve infazı kalmayanların salıverilmesidir. Bir defaya mahsus 5 yıl indirilir, ceza kalmazsa hükümlü salıverilir. Kovuşturma evresinde ise görevsizlik, soruşturma evresinde alt sınır göz önüne alınarak bir defaya mahsus 5 yıl indirim ile değerlendirilir. İndirim tekrarının sebebi şu; cezaevlerinde hem tutuklu hem hükümlü bir de davası açılmak üzere olanlar vardır. Bunun için tekrarlamak zorundayız.

SUÇ İŞLEYENİN İNDİRİMİ YANAR

Alt sınırın belirlenmesinde TCK 61’deki ölçütler esas alınarak teşebbüs, iştirak, zincirleme suç, haksız tahrik, yaş küçüklüğü, akıl hastalığı, ceza indirimi gerektiren şahsi sebepler göz önünde bulundurulur. Salıverilen hükümlülerin hapis cezasını gerektiren suç işlemeleri ve kesinleşmesi halinde yapılan indirim geri alınarak cezaların infazına başlanır.

ŞARTLI SALIVERMEYE BENZİYOR

Eski TCK 448’inci madde kasten adam öldürme fiilini düzenler. Ceza 24 yıl. Hükümlü üçte bir müddetle, 8 yıl şartlı olarak tahliye edilir, suç işlerse infazı yanardı. 16 yıldan 5 yıl düşürülecek, süreden 5 yıl şartlı indirim yapılacak. Bugün için özel af ve genel affın çıkması 360 milletvekili kabul oyuna bağlıdır. Teklif ne özel aftır ne genel af. Şartlı salıvermeye benzer yeni müessese. Kanunun kabulü için bize göre 66 yılından beri AYM kararları gözden geçirilmiştir, çelişkili kararlar da vardır ancak teklifimiz için nitelikli çoğunluk gerekmez.”

AF TEKLİFİ KAPSAMI DIŞINDA KALAN SUÇLAR

Soykırım, insanlığa karşı suçlar, örgüt, kasten öldürme, insan üzerinde deney, organ-doku ticareti, işkence, eziyet, Cinsel saldırı, çocuğun cinsel istismarı, reşit olmayanla cinsel ilişki, cinsel taciz, Devletin birliği ve bütünlüğünü bozma, düşmanla işbirliği, devlete karşı savaşa tahrik, milli yararlara karşı faaliyetle bulunma, yabancı devlet aleyhine asker toplama, askeri tesisleri tahrip, düşman devletle maddi ve mali yardım,

DEVLETE KARŞI SUÇ

Anayasa ihlali,cumhurbaşkanına suikast fiili saldırı, yasama organına karşı suç, hükümete karşı suç, hükümete karşı silahlı isyan, silahlı örgüt, silah sağlama, suç için anlaşma, askeri komutanlıkların gaspı, Halkı askerlikten soğutma, askerleri itaatsizliğe teşvik, yabancı hizmetine asker yazma yazılma, savaş zamanında emirlere uymama, savaş zamanında yükümlülükleri yerine getirmeme, savaşta yalan haber yapma, seferberlikle ilgili görev ihlali, düşmanla unvan ve benzeri payeleri paylaşma ve kabul.

"MHP'NİN AF TEKLİFİ MECLİS'E GELDİĞİNDE GEREKLİ ÇALIŞMALARI YAPARIZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Zirvesi için gittiği New York'a hareketinden önce Atatürk Havalimanı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, MHP'nin af teklifi ilgili olarak "Af ile ilgili talebin içeriği Meclis'e gönderildiğine göre arkadaşlarımız gerekli çalışmaları yapar atılacak adım varsa üzerinde durulur" dedi.