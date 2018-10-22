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Afa yeni düzenleme mahkumlara ceza indirimi var! Afta formül bulundu 2016 KHK modeli

MHP’nin af teklifine Cumhurbaşkanı Erdoğan ben baştan beri hep mesafeli durdu. Erdoğan, devlete işlenen suçları devletin affedebileceği ancak kişilere karşı işlenen suçları devletin affetme yetkisinin olmadığını söyledi. Ancak MHP’nin af teklifine ilişkin ara formül üzerinde çalışılıyor. 2106’da koşullu salıverilmeyle ilgili çıkartılan KHK ben zeri bir içerikle af teklifi düzenlenecek.

22 Ekim 2018 Pazartesi 09:16
Afa yeni düzenleme mahkumlara ceza indirimi var! Afta formül bulundu 2016 KHK modeli

MHP’nin af teklifine Cumhurbaşkanı Erdoğan ben baştan beri hep mesafeli durdu. Erdoğan, devlete işlenen suçları devletin affedebileceği ancak kişilere karşı işlenen suçları devletin affetme yetkisinin olmadığını söyledi. Ancak MHP’nin af teklifine ilişkin ara formül üzerinde çalışılıyor. 2106’da koşullu salıverilmeyle ilgili çıkartılan KHK ben zeri bir içerikle af teklifi düzenlenecek.

Milliyetçi Hareket Partisi’nin (MHP) af teklifine vicdanlarda oluşturabileceği tepkiler nedeniyle sıcak bakmayan AK Parti'de yeni formül bulundu. Yapılan istişareler neticesinde cezasının uzun süresini çekenlere bir miktar daha erken tahliye imkanı sağlayacak düzenleme ön plana çıktı.

MHP’nin af teklifine KHK ile çözüm formülü

2016’da çıkarılan KHK ile iki önemli düzenleme yapılmıştı. Söz konusu düzenlemede, koşullu salıverilmesine iki yıl veya daha az süre kalan iyi halli hükümlülerin cezalarının, koşullu salıverilme tarihine kadarki kısmı denetimli serbestlik ile infaz edilmesi sağlanmıştı. Şartları taşıyan hükümlülerin bir yıl erken tahliye edilmişti. Ancak kasten öldürme, çocuğa ve aile bireylerine yönelik ağırlaştırılmış yaralamaya dönük cinsel suçlar, özel hayatın gizliliğine yönelik suçlar, uyuşturucu ticaret ve imalatı, devletin güvenliğine, Anayasal düzene, terörle mücadele ve devlet sırlarına karşı işlenen suçlar kapsam dışında tutulmuştu. AK Parti kurmayları, yapılabilecek düzenlemenin, 2106’da koşullu salıverilmeyle ilgili çıkartılan Kanun Hükmünde Kararname’ye (KHK) benzer içerikte olabileceğine işaret ettiler.

Haber Tarihi: 22 Ekim 2018 Pazartesi 09:16
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