Afşin’de trafik kazası: 3 yaralı Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2’si ağır, 3 kişi yalandı.

Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2’si ağır, 3 kişi yalandı.

Edinilen bilgiye göre, Ahmet Y.’nin kullandığı otomobil, Afşinbey Caddesi’nde Abdullah Ö.’nün idaresindeki suv kasa tipli araç ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle takla atarak refüje çıkan aracın sürücüsü Abdullah Ö. ile Hasan K. ve Ahmet Y. yaralandı.

Çevredekilerin kazayı haber vermesi üzerine yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Afşin Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazada ağır yaralanan Ahmet Y. ve Hasan K. Kahramanmaraş Sütçü İmam (KSÜ) Tıp Fakültesine sevk edildi. Kaza nedeniyle bir süre tek şeritten sağlanan trafik akışı, araçların çekiciyle kaldırılmasının ardından normale döndü.

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