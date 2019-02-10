Afrin Meclis Başkanı: Burayı Antep yapacağız!

Afrin Meclis Başkanı Said Süleyman, Zeytin Dalı Harekâtı sayesinde teröristlerden kurtarılan ilçede yapılan çalışmaları anlattı. Bölge kurtarıldıktan sonra merkez ve nahiyelerinde 7 meclis kurduklarını; Kürt, Arap ve Türkmenler olmak üzere tüm etnik unsurların temsil edildiği meclislerde Afrin’in eski haline döndürülmesi ve hayatın normalleşmesi için çalıştıklarını kaydeden Süleyman, eğitim, sağlık, güvenlik, kamu idaresi, belediye hizmetleri gibi konularda ciddi projeler yürüttüklerini dile getirdi. Süleyman, şu bilgileri verdi:

3 hastane 25 klinik

“Afrin’de 3 tane büyük hastane, 25’ten fazla klinik açtık. Buralarda günde bin hasta ücretsiz tedavi görüyor. Bütün nahiyelerde kliniklerimiz var. Bunların çoğunda doktorlar, hemşireler Afrinli ve Afrin’den göç edip geri dönmüş insanlar. Bu hastanelerin ameliyat bölümleri, doğumhaneler, çocuk bölümleri çalışıyor. İşi Türkiye’ye havale etmemek için içeride halledelim diyoruz ve her kısmı açmaya çalışıyoruz.”

Üniversite açacağız

“Afrin ve etrafında 249 tane okul açtık. Yaklaşık 45 bin öğrencimiz var. Okulların hepsini tekrar onardık. Bu okullarda 1600 öğretmen görev yapıyor. Maarif Vakfı büyük rol üstlendi bu konuda. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Hedefimiz, Türkiye desteğiyle ortak bir üniversite açmak. Daha önce PKK döneminde bir üniversite vardı. Ama bu üniversitenin uluslararası geçerliliği yoktu. Şimdi Türkiye’nin desteğiyle uluslararası geçerliliği olan bir üniversite açmak istiyoruz. Binlerce öğrencimiz de hazır.”

Burası ayağa kalkacak

“Afrin ve etrafında topyekün temizlik yaptırdık. Elimizdeki araç gereçler yetmese de Türkiye’deki kardeş belediyelerin de yardımıyla Afrin’i bütün her tarafı tertemiz yaptık. Hedefimiz Afrin’i bir Hatay, bir Gaziantep, bir İstanbul, Ankara gibi güzel, temiz, yaşanılır bir şehir haline getirmek. Afrin’de bulunan ana caddeleri asfaltlama çalışmaları başlattık. Hamamkapısı’ndan (Zeytin Dalı Kapısı) Afrin’e kadar olan uluslararası yolun asfaltlama çalışmaları devam ediyor. Bu, Türkiye’den Afrin’e giden tek yol. Bu aynı zamanda bir ticaret ve ikmal yolu olacak. Afrin’de Ticaret Odası oluşturmak üzere çalışmaları başlattık. Hedefimiz buraya bütün işadamlarını çekmek. Bu kapı ve yol, kurtarılmış bölgelerin tamamını kapsar hale gelecek. Münbiç’in de kurtulmasıyla bu bölgenin tüm ihtiyaçlarını buradan karşılayacağız. Bu da Afrin’in kalkınması için büyük bir olanak verecek. Afrin’i yeniden ayağa kaldıracağız.”

Yakında Türkiye’den elektrik gelecek

“Tarım yapıyoruz. Zeytin ve zeytinyağı üretiyoruz. Tarım Kredi Kooperatifleri çiftçilerden üretimi uluslararası rakamlarda satın aldı ve başka ülkelere transit olarak ihracını sağladı. Türkiye hükümeti Tarım Bakanlığı, çiftçilere buğday, arpa tohumu dağıttı. Gübre de dağıtacak yakında. Ziraat konusunda Türkiye bu sene çok yüksek yardım yapacağını belirtti. Meydanki Barajı’nı çalıştırmaya başladık. Afrin’in içme suyu ihtiyacını buradan sağlıyoruz. Türkiye’den elektrik getirmeyi planlıyoruz. Şuanda Raco’ya elektrik geldi. Afrin’e de gelecek inşallah. Bu konuda Türkiye’den yardım istiyoruz.”

Nüfus, tapu, adliye...

“Afrin’in güvenliğini sağlayabilmek için 1600 kişilik Polis Teşkilatı kurduk. Bunlar Suriye’de eğitimlerini aldılar. Bu sayı daha da artacak. Adliyeyi açtık. Yaklaşık 10 tane hakim ve başsavcımız var. Adliyemize bağlı bir hapishanemiz var. Nüfus Dairesini çalıştırdık. Tanıtım kartları dağıttık. Bu kartlarla Afrin halkı hizmet alıyor. Özel bir kimlik numaraları var. Bunlar Meclisimizin kontrolünde. Araç plakaları da yakında basılacak. Silahları ruhsatlandırmak için çalışma başlatacağız. Artık başıboş silahlara son vermek istiyoruz. Tapu Kadastro yakında kurulacak. Afrin’de gerçekten bu tapular kimin, dışarıdan kim geldi, yerel halk kim bunları tespit edeceğiz. Demografik yapıyı koruyacağız.”

PKK gidince yardımı kestiler

ABD ve destekçilerinin Fırat’ın doğusundaki bombardımanlar sırasında binlerce sivili pervasızca katlettiğini hatırlatan Afrin Meclis Başkanı Said Süleyman, Türkiye’nin profesyonelce yürüttüğü Zeytin Dalı Harekâtı’nda ise hiçbir sivilin ölmediğine işaret etti. Süleyman, Afrin PKK işgalindeyken bölgeye yardım akıtan uluslararası kurumların Zeytin Dalı sonrası sırra kadem bastığına da dikkat çekerek şunları söyledi: “Zeytin Dalı sonrası bütün uluslararası örgütler, yardımlaşma derneklerinin hepsi yardımlarını kesti. İrtibata geçmemize rağmen kapılarını yüzümüze kapattılar. Daha önce PKK/YPG varken yardım yapıyorlardı. Dün yanımızda olanları bugün görmüyoruz, halk özgürlüğüne savuştuktan sonra... Afrin’deki başarıyı örtmek için bombalı eylemler yaptırıyorlar PKK’ya. Örgütün uyuyan hücreleriyle mücadelemiz sürüyor. ÖSO bunlara karşı ciddi operasyonlar yapıyor.”

350 binlik nüfus 500 bini bulabilir

”PKK işgal ettiği bölgelerde insanları zorunlu askere alıyor. Üstelik onların Afrin’e dönmelerine izin vermiyor. Rejim bölgesinden kaçanların dönmemesi için Nubl-Zehra’da kontrol noktası kurmuşlar, geçirmiyorlar. Bunlar da dönerse halen 350 bin olan Afrin’in nüfusu 500 bini bulur. Afrin’de, Esed zulmünden kaçan 100 bin muhaciri ağırlıyoruz. Biz bütün bu çalışmalarımızla Afrin’i barış kenti yapacağız. İnşallah bunun için çalışıyoruz. Türkiye hükümetine ve halkına, özellikle de Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yanımızda durdukları için çok teşekkür ediyoruz. Eğer Cumhurbaşkanı Erdoğan destek vermeseydi Afrin huzura kavuşamazdı. Desteklerinizi bekliyoruz.”

Burası aynı Türkiye

Afrin kültürünün Türkiye’dekine çok benzediğini ifade eden Süleyman, “Afrin halkının akrabalarının çoğu Türkiye’de. Afrin’in kültürü Cerablus’tan, İdlib’den farklıdır. Türkiye’ye daha yakındır. Afrin, bir Gaziantep, Afyon gibidir. Biz bu yüzden gelişmeye, hayatı zenginleştirmeye diğer yerlerden daha yakınız. Ben inşaat mühendisiyim, işadamıyım, topraklarım için çalışıyorum. Afrin’e daha çok işadamı gelmeli. PKK’nın yaptığı hain saldırılar insanları tedirgin etmesin. Afrin’i dönenler için daha da güvenli hale getireceğiz. Buna yatırım yapıyoruz” dedi. (Yeni Şafak)