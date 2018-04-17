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"Afrin'den çekilin" demişlerdi... Türkiye'den Arap Birliği'ne sert tepki!

Dışişleri Bakanlığı'ndan, Arap Ligi Zirvesi'nde Türkiye’nin Afrin’deki güçlerini çekmesi çağrısına tepki geldi.

17 Nisan 2018 Salı 20:42
"Afrin'den çekilin" demişlerdi... Türkiye'den Arap Birliği'ne sert tepki!

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Arap Ligi Zirvesi'nde Türkiye’nin Afrin’deki güçlerini çekmesi çağrısına ilişkin, "Suriye krizinin en başından itibaren ülkede kan ve gözyaşının dindirilmesi, şiddetin azaltılması, siyasi sürecin ilerletilmesi ve yerlerinden edilen milyonlarca mülteciye kucak açılması bağlamında ağır bir sorumluluk üstlenen Türkiye’nin katkılarının görmezden gelinmesi hakkaniyetle bağdaşmayan büyük bir talihsizliktir." değerlendirmesinde bulundu.

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Aksoy, konuya ilişkin bir soruya verdiği yazılı yanıtta, Suudi Arabistan'ın Dahran kentinde 15 Nisan'da yapılan Arap Ligi Zirvesi'nde kabul edilen “Suriye'deki Gelişmeler” başlıklı kararda Türkiye’nin Afrin’deki güçlerini çekmesi çağrısında bulunulması ve bunun "Suriye krizine çözüm bulunması yönündeki çabalara destek niteliğinde olacağının" ileri sürülmesi, Zeytin Dalı Harekatı'nın amacının idrak edilemediğini gösterdiğini ifade etti.

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Zeytin Dalı Harekatı'nın meşru müdafaa amacıyla yapılan terörle mücadele faaliyeti olduğuna dikkati çeken Aksoy, şunları belirtti:

"Suriye’yi bölmeyi hedefleyen bir terör örgütüne karşı yürütüldüğü için aynı zamanda ülkenin siyasi birliğinin ve toprak bütünlüğünün korunmasına hizmet etmektedir. Nitekim, ülkelerin siyasi birliklerine, toprak bütünlüklerine ve egemenliklerine saygı Türkiye’nin özenle gözettiği ilkelerin başında gelmektedir. Bahse konu kararda, Suriye krizinin en başından itibaren ülkede kan ve gözyaşının dindirilmesi, şiddetin azaltılması, siyasi sürecin ilerletilmesi ve yerlerinden edilen milyonlarca mülteciye kucak açılması bağlamında ağır bir sorumluluk üstlenen Türkiye’nin katkılarının görmezden gelinmesi hakkaniyetle bağdaşmayan büyük bir talihsizliktir."

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Haber Tarihi: 17 Nisan 2018 Salı 20:42
  1. Arap Ligi Zirvesi
  2. Zeytin Dalı Harekatı
  3. Arap Birliği
  4. Afrin

YORUM YAZ

  • kayakaya5 sa önce
    abd köpeği suudpkk,pyd,deaş var ken neden giremedin arap halkını korumuyorsun,halepte şamda, guta da arap halkı telef edilirken neden korumadın, filistin arap değilmi nerdesin israilin altına yatan ırkına ihanet eden bir devletsiniz yok olmanız hak inş.Türklerintuvalete yaptığı b.k olamassınız . Tüm şiddetiyle süren savaşı durudup halepte müslümanlara yüzlerce konvoyla çıkaran bir millet , filistin e ambargo kırmak için 9 şehit verip denizden yardım yolu açan millet. sen israilin köpeklerinin altına yatıp mısır sınırını arap halkına kapattın,yemende müslümanları katlettinHelak olmanız hak inş.zulmunuz size dönecek sonunuz essat , saddam ,kaddafive diğer gavur hizmetkarları gibi olacak.
  • İsfendiyarHalil EralpİsfendiyarHalil Eralp7 sa önce
    Bilirler amma anlamak istemezler . . .Uyan . . .
  • alper alper 10 sa önce
    arap krallarin sözde topraklarinda hakimiyeti saglayamadigi Türk karsiti nüfusun bulundugu bütün bölgeler derhal bosaltilip Türk devletine teslim edilmelidir.
  • Gurbetçi Gurbetçi 13 sa önce
    Osmanlı'yı yıkan zihniyet şuan Türkiye'ye karşı gayri müslimlerle yine bir olmuş Türkiye'yi yıkma çabasında. Sizinde rahatınızı bozacağız müslüman kılığına girmiş kefereler. Bunlar yahudi soyundan gelmiş neye hizmet ettiği açıkça belli kendilerine uygulamadıkları şeriatı mazluma uygulayan mslüman halka zulmeden şerefsizler topluluğu. Müslümanların katledildiği Filistin'e açlıktan ölen müslüman Afrika'ya Irak'ta Afganistan'da Suriye'de mayanbarda katledilen müslümanlara kör olan bu İsrail ABD uşakları dünyada adalette örneği olmayan ülkeme laf söyleme cesareti buluyor. Bu dünyada cebinizi doldurup sahte Müslümanlık yaparsınızda Allah katında ne yapacaksınız bakalım. Sizin hesabınızdan büyük Allah'ın daha büyük bir hesabı mutlaka vardır o kutsal topraklarıda sizin gibi haraca bağlamış şerefsizlerin elinden Allah'ın izniyle mutlaka bir gün kurtaracağız ve gerçek sahibi müslümanların eline geçecek o kutsal topraklar.
  • Caner Caner 14 sa önce
    Suriyeli insanlara ulkemize gelmeyin biz multeci istemiyoruz diyen bu arap ulkeleri parasini verelim siz bakin diyorlardi ne degisti de simdi mudahale etmeye karar verdiler ya bize muslumanlik yanlis ogretilmis yada bu araplari zamaninda lowerinslar cok iyi devsirmisler bari hacliyiz deyinde safinizi bilelim korkak sam amcanin usaklari...
  • YavuzYavuz15 sa önce
    Arap birliğimi yahudi birliğimi?
  • meftunmeftun15 sa önce
    Bir avuç yahidiye köle olmuş arap birliği türkiyeye çekil diyemez..araplar Müslüman ülkelerinin kara yüzleridir..korkak bir millet olmakla birlikte kalleş ve riyakardırlar..türkiyeye çekil diyeceklerine Filistinli Müslümanlara yapılan zulümlerin karşısına geçmelidirler ve israel e karşı savaşmalıdırlar.
  • YÜKSEL kılıçYÜKSEL kılıç15 sa önce
    ulan sığır araplar bir k..çı b..klu israile yapmadığınızı Ertuğrul gazi 'nin torunlarinami yapabileceksiniz geri zekalılar sizin atalarınız Efendiler Efendisi olan Hz Muhammed sav me bile inanmamıştılar
  • nn16 sa önce
    AVRUPA BIRLIGIİLE ARAP BİRLİĞİ YER DEGISTIRDİ FARKİNDA MİSİNİZ ANLAŞILAN ARAP BİRLİĞİALLAHİN GAZABINADUCARÇÜNKÜ MAZLUM A İHANETMÜSLÜMANA HIYANET KAFİRE MERHAMET
  • Murat Arısoy Murat Arısoy 16 sa önce
    Selam Aleyküm. Hayırlı akşamlar. Sadece Arap kardeşlerime yazmak istedim. Ben Türküm. Ama Allah rızası için sizleri çok seviyorum. Allah aşkı için uyanın artık bizkardeşiz. Başınızdaki kafir yöneticilerin ingiliz amerikan yada yahudi uşağı olduğunu anlayın başkaldırın. Nasılbakacaksınız
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