Afrin'deki taciz ateşine Mehmetçik'ten karşılık
Tel Rıfat bölgesindeki TSK unsurlarına yönelik PKK/YPG'li teröristlerce açılan taciz ateşine, ateş destek vasıtaları ile karşılık verildi05 Mart 2019 Salı 09:57
ANKARA (AA) - Milli Savunma Bakanlığından, Afrin'in Tel Rıfat bölgesindeki Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarına yönelik PKK/YPG'li teröristlerce açılan taciz ateşine, ateş destek vasıtaları ile karşılık verildiği bildirildi.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Afrin'in Tel Rıfat bölgesinde görev yapan TSK unsurlarına PKK/YPG'li teröristlerce açılan taciz ateşine, ateş destek vasıtaları ile karşılık verildiği kaydedildi.
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