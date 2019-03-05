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Afrin'deki taciz ateşine Mehmetçik'ten karşılık

Tel Rıfat bölgesindeki TSK unsurlarına yönelik PKK/YPG'li teröristlerce açılan taciz ateşine, ateş destek vasıtaları ile karşılık verildi

05 Mart 2019 Salı 09:57
Afrin'deki taciz ateşine Mehmetçik'ten karşılık

ANKARA (AA) - Milli Savunma Bakanlığından, Afrin'in Tel Rıfat bölgesindeki Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarına yönelik PKK/YPG'li teröristlerce açılan taciz ateşine, ateş destek vasıtaları ile karşılık verildiği bildirildi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Afrin'in Tel Rıfat bölgesinde görev yapan TSK unsurlarına PKK/YPG'li teröristlerce açılan taciz ateşine, ateş destek vasıtaları ile karşılık verildiği kaydedildi.

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Haber Tarihi: 05 Mart 2019 Salı 09:57
  1. Afrin
  2. Milli Savunma Bakanlığı
  3. taciz ateşi

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