Afrin'deki taciz ateşine Mehmetçik'ten karşılık Tel Rıfat bölgesindeki TSK unsurlarına yönelik PKK/YPG'li teröristlerce açılan taciz ateşine, ateş destek vasıtaları ile karşılık verildi

ANKARA (AA) - Milli Savunma Bakanlığından, Afrin'in Tel Rıfat bölgesindeki Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarına yönelik PKK/YPG'li teröristlerce açılan taciz ateşine, ateş destek vasıtaları ile karşılık verildiği bildirildi. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Afrin'in Tel Rıfat bölgesinde görev yapan TSK unsurlarına PKK/YPG'li teröristlerce açılan taciz ateşine, ateş destek vasıtaları ile karşılık verildiği kaydedildi.

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