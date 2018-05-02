Afrin'deki Mehmetçik oy kullanabilecek mi? YSK'dan açıklama

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, erken seçimle ilgili gazetecilerin sorularını yanıtladı. Güven, Suriye ve Irak'ta görevde olan askerler için özel bir düzenleme yapılmadığını söyledi.

Güven şöyle konuştu:

''Nüfus cüzdanınızda kimlik kartlarınızda birer tane Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaları var mı? Seçme hakkı olan vatandaşları işte burada tespit ediyoruz. Bunların bir kısmı yurt içinde bir kısmı yurt dışındaki kütüklerimizde kayıtlı. Şartları olan yurt dışında seçim yaptığımız 63 ülkede 123 temsilcilikte kaydı bulunan her vatandaş oyunu kullanabilir. Bu Almanya'daki görevli de olabilir. Yurt dışında herhangi bir yerdeki diğer görevli de olabilir. Herkes ancak bir kez oyunu kullanabilir. Bunların mükerrer kayıtmış gibi algılanmasına gerek yok. Türkiye seçim kütüklerinde hiçbir vatandaşımızın mükerrer kaydı yok.

"ŞARTLAR OLUŞMUŞSA OY KULLANABİLİRLER"

Yurt dışında görev yapan ataşelerimizin de askerlerimizin, erler değil erler oy kullanamıyor diğer subaylarımızın da oy kullanma hakkı var. Şartlar oluştuysa hangi ülkede görev yapıyorlarsa hangi ülkenin temsilci ile irtibatları var orada irtibat kurulmuşsa orada oy kullanabilir. Nasıl Almanya'daki Berlin'deki ataşemiz oy kullanabiliyorsa diğerleri de kullanabilir. Özel bir düzenleme yok genel düzenleme bu.'