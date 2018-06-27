Afrin'deki hain saldırının altından PKK çıktı

AA muhabirinin yerel kaynaklardan aldığı bilgiye göre, Suriye'nin Halep iline bağlı Afrin ilçesinde iki bomba yüklü araç art arda infilak etti.

Kent merkezinde bulunan Ziraat Kavşağı ile Şatolar Caddesi'ndeki patlamalarda ilk belirlemelere göre 10 kişi yaşamını yitirdi, 20 kişi yaralandı.

SALDIRIYI PKK ÜSTLENDİ

Terör örgütü YPG/PKK yanlısı Afrin Şahinleri isimli grup, Afrin'deki bombalı araç saldırılarını kendilerinin yaptığını duyurdu.

Grup sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Devam edecek. Daha çok sürprizler olacak. Çok güzel bir şey (Patlama anından) kaydedildi. Uygun bir zamanda yayınlanacak. Hiç kimseye acımayacağız" ifadelerini kullandı.