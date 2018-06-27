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Afrin'deki hain saldırının altından PKK çıktı

Afrin'de düzenlenen kalleş saldırıyı terör örgütü YPG/PKK'nın desteğini alan Afrin Şahinleri isimli grup üstlendi.

27 Haziran 2018 Çarşamba 16:04
Afrin'deki hain saldırının altından PKK çıktı

AA muhabirinin yerel kaynaklardan aldığı bilgiye göre, Suriye'nin Halep iline bağlı Afrin ilçesinde iki bomba yüklü araç art arda infilak etti.

Kent merkezinde bulunan Ziraat Kavşağı ile Şatolar Caddesi'ndeki patlamalarda ilk belirlemelere göre 10 kişi yaşamını yitirdi, 20 kişi yaralandı.

 SALDIRIYI PKK ÜSTLENDİ

Terör örgütü YPG/PKK yanlısı Afrin Şahinleri isimli grup, Afrin'deki bombalı araç saldırılarını kendilerinin yaptığını duyurdu. 

Grup sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Devam edecek. Daha çok sürprizler olacak. Çok güzel bir şey (Patlama anından) kaydedildi. Uygun bir zamanda yayınlanacak. Hiç kimseye acımayacağız" ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 27 Haziran 2018 Çarşamba 16:04
  1. suriye
  2. pkk
  3. halep
  4. Afrin
  5. ypg

YORUM YAZ

  • okurokur11 sa önce
    sizin kimseye acımadığınızı biz 35 yıldır biliyoruz.ALLAH c.c sizi en vahşi hayvanlarla paramparça etsin.amin...
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