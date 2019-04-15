Afrin’deki engellilere yardım

İHH İnsani Yardım Vakfı ve Hatay Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından Suriye’nin kuzeybatısındaki Afrin ilçe merkezinde yaşayan bedensel ve zihinsel engelli bireylerin bulunduğu 100 aileye insani yardım malzemesi ulaştırıldı.

Hatay Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ali Sandıkçı, "Afrin’deki ihtiyaç sahibi ve mağdur ailelere yönelik yardım çalışmaları devam ediyor. İHH İnsani Yardım Vakfı ile birlikte ilçede yaşayan bedensel ve zihinsel engellilerinde bulunduğu 100 aileye daha yardım ulaştırdık" dedi.

İHH Suriye Çalışmaları Afrin Ofisi Sorumlusu Cengizhan Özdemir, "Hatay Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile beraber bedensel ve zihinsel engelli ailelere yönelik Afrin’de bir yardım organizasyonu düzenledik. Toplam 100 aileye gıda kolisi, yatak, hijyen paketi, hasta bezi, koltuk değneği ve tekerlekli sandalye teslim ettik. Bu organizasyona maddi-manevi destek veren tüm herkese teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Yardım malzemelerini taşıyan araçların dağıtıma gönderilmesi sebebiyle düzenlenen törene Hatay Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ali Sandıkçı, İl Müdür Yardımcısı Mehmet Ali Güven, Afrin Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Nazlı Şeyh Hasan’ın yanı sıra AFAD Zeytin Dalı Bölgesi Koordinatörü Ömer Tosyalı ve İHH Suriye Çalışmaları Afrin Ofisi Sorumlusu Cengizhan Özdemir katıldı.