0553 313 94 23
Seçim 2019 Sayfası

Afrin’deki engellilere yardım

İHH İnsani Yardım Vakfı ve Hatay Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından Suriye’nin kuzeybatısındaki Afrin ilçe merkezinde yaşayan bedensel ve zihinsel engelli bireylerin bulunduğu 100 aileye insani yardım malzemesi ulaştırıldı.

15 Nisan 2019 Pazartesi 14:02
Afrin’deki engellilere yardım

İHH İnsani Yardım Vakfı ve Hatay Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından Suriye’nin kuzeybatısındaki Afrin ilçe merkezinde yaşayan bedensel ve zihinsel engelli bireylerin bulunduğu 100 aileye insani yardım malzemesi ulaştırıldı.


Hatay Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ali Sandıkçı, "Afrin’deki ihtiyaç sahibi ve mağdur ailelere yönelik yardım çalışmaları devam ediyor. İHH İnsani Yardım Vakfı ile birlikte ilçede yaşayan bedensel ve zihinsel engellilerinde bulunduğu 100 aileye daha yardım ulaştırdık" dedi.


İHH Suriye Çalışmaları Afrin Ofisi Sorumlusu Cengizhan Özdemir, "Hatay Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile beraber bedensel ve zihinsel engelli ailelere yönelik Afrin’de bir yardım organizasyonu düzenledik. Toplam 100 aileye gıda kolisi, yatak, hijyen paketi, hasta bezi, koltuk değneği ve tekerlekli sandalye teslim ettik. Bu organizasyona maddi-manevi destek veren tüm herkese teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.


Yardım malzemelerini taşıyan araçların dağıtıma gönderilmesi sebebiyle düzenlenen törene Hatay Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ali Sandıkçı, İl Müdür Yardımcısı Mehmet Ali Güven, Afrin Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Nazlı Şeyh Hasan’ın yanı sıra AFAD Zeytin Dalı Bölgesi Koordinatörü Ömer Tosyalı ve İHH Suriye Çalışmaları Afrin Ofisi Sorumlusu Cengizhan Özdemir katıldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 15 Nisan 2019 Pazartesi 14:02
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Deniz Türüç Galatasaray'a mı transfer oldu?
    1. Deniz Türüç Galatasaray'a mı transfer..
    2. Trabzonspor, trafik kazasında ölen..
    3. Spot piyasada elektrik fiyatları
    4. "Maçlara gitmeye devam edeceğim"
    5. Jandarma uzman erbaş sonuçları son..
    6. "Egea Seni Piste Çağırıyor" etkinliği..
    7. Filistin'in yeni hükümeti ilk..
    8. Bütçe uygulama sonuçları (2)
    9. Bağlar’da Ak Partili Beyoğlu..
    10. Gazbir-Gazmer Türkiye İç Tesisat..
    11. Filistin'in yeni hükümeti ilk..
    12. Hz. Bilal Camisi’nde sona gelindi
    13. Başkan Ensari’ye hayırlı olsun..
    14. Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi..
    15. Diyarbakır'da iki otomobil çarpıştı: 3..
    16. Sultanbeyli’de cinayet anları kamerada
    17. Diyarbakır’daki kazada ölü sayısı 4’e..
    18. Sevgi, çocukların büyümesinde önemli..
    19. Düğün dönüşü kazada ölen iki kardeş..
    20. Gençlerbirliği liderliği geri aldı
    21. Özel’den Şehitler Haftası mesajı
    22. "Tarihimizi kendi soyunu katledenlere..
    23. Heyelanda hayatını kaybeden kişi son..
    24. Cimbom transferde bombayı patlatıyor!
    25. Spot piyasada doğal gaz fiyatları
    26. 23 Nisan Spor Şenliklerinin startı..
    27. MUSEM Gaziantep mutfağını hem koruyor..
    28. İsrail medyası: “Trump, Netanyahu’yu..
    29. KHK’lı adayın yerine mazbata alan AK..
    30. Balık sezonu kapandı
    Beytullah Ergin Borobey: Mücadele Müslüman ile Gâvur arasındaydı
    Beytullah Ergin Borobey: Mücadele Müslüman ile Gâvur arasındaydı
    Karamollaoğlu’na zor soru! Anıtkabir de mi israf ve gösteriş?
    Karamollaoğlu’na zor soru! Anıtkabir de mi israf ve gösteriş?
    Haddini aştı! Türkiye'yi tehdit edip Erdoğan'a akıl vermeye kalktı
    Haddini aştı! Türkiye'yi tehdit edip Erdoğan'a akıl vermeye kalktı
    Operasyona başladılar! Suudiler o isimleri öldürüyor
    Operasyona başladılar! Suudiler o isimleri öldürüyor
    Sudan'da darbeyle düşürülmüştü! El Beşir'den haber var
    Sudan'da darbeyle düşürülmüştü! El Beşir'den haber var

    Günün Karikatürü

    13 Nisan 2019
    Bebeğindeki keneyi çıkardıktan sonra hayatını kaybetti!
    Bebeğindeki keneyi çıkardıktan sonra hayatını kaybetti!
    Fransız Parlamenter yediği ayarı unutamadı!
    Fransız Parlamenter yediği ayarı unutamadı!