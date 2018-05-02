Afrin'de zarar gören camiler onarılıyor

Teröristlerin Zeytin Dalı Harekatı sırasında karargah olarak kullandığı camilerde büyük hasar meydana geldi.

AFRİN'DE HAYAT NORMALE DÖNÜYOR

YPG/PKK'lıların hasar verdiği camilerin Ramazan ayına kadar yetiştirilebilmesi için Türkiye tarafından çalışma yapılıyor.

TRT Haber ekibi, teröristlerin karargah olarak kullandığı ve ağır hasar verdiği camileri görüntüledi.