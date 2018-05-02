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Afrin'de YPG'nin karargah olarak kullandığı camiler onarılıyor

TSK'nın düzenlediği Zeytin Dalı Harekatı'yla teröristlerden temizlenen Afrin'de, YPG'li teröristlerin karargah olarak kullandığı camiler onarılmaya başlandı.

02 Mayıs 2018 Çarşamba 18:29
Afrin'de YPG'nin karargah olarak kullandığı camiler onarılıyor

Teröristlerin Zeytin Dalı Harekatı sırasında karargah olarak kullandığı camilerde büyük hasar meydana geldi.

AFRİN'DE HAYAT NORMALE DÖNÜYOR

YPG/PKK'lıların hasar verdiği camilerin Ramazan ayına kadar yetiştirilebilmesi için Türkiye tarafından çalışma yapılıyor.

TRT Haber ekibi, teröristlerin karargah olarak kullandığı ve ağır hasar verdiği camileri görüntüledi.

 

Haber Tarihi: 02 Mayıs 2018 Çarşamba 18:29
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