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Afrin'de yakalanan YPG/PKK'lı teröristlerin yargılandığı dava

Zeytin Dalı Harekatı sırasında 2 askerin şehit edildiği saldırıya karışan ve Hatay'da tutuklanan 11 YPG/PKK'lı teröristin yargılanmasına devam edildi

27 Haziran 2019 Perşembe 12:21
Afrin'de yakalanan YPG/PKK'lı teröristlerin yargılandığı dava

HATAY (AA) - Suriye'de, Afrin'in Raco beldesinde jandarma istihbarat ve terörle mücadele birimlerince yakalanarak MİT tarafından Türkiye'ye getirilmelerinin ardından tutuklanan 11 YPG/PKK'lı terörist hakkında üçer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle açılan davanın duruşması görüldü.

Hatay 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, Zeytin Dalı Harekatı sırasında Piyade Üsteğmen Oğuz Kağan Usta ve Piyade Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı'nın şehit edilmesi olayına karışan tutuklu sanıklar Ahmet Maho, Cengiz Mustafa, Firaz Kilkavi, Hüseyin Kilkavi, İbiş Maho, İdris Mustafa, Mesut Mecit Kilkavi, Muhammed Cafer, Ramadan Hanif Maho, Reşit Maho ve Rezzan Behçet Ahmet ile sanıkların avukatları katıldı.

Mahkeme başkanı, dijital materyallerinin incelenmesi sonucu hazırlanan raporları sanıklara gösterdi.

Sanıklardan bazıları bu raporlarda yer alan fotoğrafların kendilerine ait olmadığını öne sürdü.

İfadeleri alınan sanıklar, suçsuz olduklarını iddia ederek, tahliyelerini istedi.

Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek, dijital materyallerin incelenmesi sonucu düzenlenen raporda yer alan Kürtçe ve Arapça yazışmaların tercüme edilmesi sürecinin tamamlanması için duruşmayı erteledi.

Piyade Üsteğmen Oğuz Kağan Usta ve Piyade Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı'nın şehit edilmesi ve akabinde Usta'nın naaşının kaçırılması olayına karışan 9 terörist, 14 Eylül 2018'de Suriye'nin Afrin kentinde jandarma istihbarat ve terörle mücadele birimleri ile MİT'in çalışmasıyla yakalanarak Türkiye'ye getirilmiş ve tutuklanmıştı. Aynı olaya karışan 2 YPG/PKK'lı terörist de Suriye'de yakalanarak getirildikleri Hatay'da cezaevine gönderilmişti.

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Haber Tarihi: 27 Haziran 2019 Perşembe 12:21
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