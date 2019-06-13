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Afrin'de yakalanan YPG/PKK'lı teröristlerin yargılandığı dava

Zeytin Dalı Harekatı sırasında 2 askerin şehit edildiği saldırıya karışan ve Hatay'da tutuklanan 11 YPG/PKK'lı teröristin yargılanmasına devam edildi

13 Haziran 2019 Perşembe 12:02
Afrin'de yakalanan YPG/PKK'lı teröristlerin yargılandığı dava

HATAY (AA) - Suriye'de, Afrin'in Raco beldesinde jandarma istihbarat ve terörle mücadele birimlerince yakalanarak MİT tarafından Türkiye'ye getirilmelerinin ardından tutuklanan 11 YPG/PKK'lı terörist hakkında üçer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle açılan davanın duruşması görüldü.

Hatay 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya Zeytin Dalı Harekatı sırasında Piyade Üsteğmen Oğuz Kağan Usta ve Piyade Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı'nın şehit edilmesi olayına karıştıkları gerekçesiyle tutuklu sanıklar Ahmet, İbiş, Ramadan Hanif ve Reşit Maho, Cengiz Mustafa, Firaz, Hüseyin ve Mesut Mecit Kilkavi, İdris Mustafa,Muhammed Cafer ve Rezzan Behçet Ahmet ile sanıkların avukatları katıldı.

Suçsuz olduklarını öne süren sanıklar tahliyelerini istedi.

Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek, dijital materyallerin incelenmesi sonucu düzenlenen rapordaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Piyade Üsteğmen Oğuz Kağan Usta ve Piyade Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı'nın şehit edilmesi ve akabinde Usta'nın naaşının kaçırılması olayına karışan 9 terörist, 14 Eylül 2018'de Suriye'nin Afrin kentinde jandarma istihbarat ve terörle mücadele birimleri ile MİT'in çalışmasıyla yakalanarak Türkiye'ye getirilmiş ve tutuklanmıştı. Aynı olaya karışan 2 YPG/PKK'lı terörist de Suriye'de yakalanarak getirildikleri Hatay'da cezaevine gönderilmişti.

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Haber Tarihi: 13 Haziran 2019 Perşembe 12:02
  1. Afrin
  2. Oğuz Kaan Usta
  3. şehit

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