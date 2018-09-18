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Afrin'de yakalanan 9 terörist adliyeye gönderildi

Zeytin Dalı Harekatı sırasında iki askerin şehit edilmesi olayına karışan 9 terörist, adliyeye sevk edildi.

18 Eylül 2018 Salı 14:14
Afrin'de yakalanan 9 terörist adliyeye gönderildi

Zeytin Dalı Harekatı sırasında Piyade Üsteğmen Oğuz Kaan Usta ve Piyade Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı'nın şehit edilmesi ve akabinde Usta'nın naaşının kaçırılması olayına karışan 9 teröristin, Hatay İl Jandarma Komutanlığındaki sorguları tamamlandı.

Teröristler, buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Güvenlik güçleri teröristlerin sevki sırasında geniş güvenlik önlemleri aldı. 

NE OLMUŞTU?

Piyade Üsteğmen Oğuz Kaan Usta ve Piyade Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı'nın şehit edilmesi ve akabinde Usta'nın naaşının kaçırılması olayına karışan 9 terörist, 14 Eylül Cuma günü Suriye'nin Afrin kentinde MİT ve jandarma ekipleri tarafından yakalanarak Hatay'a getirilmişti. 

Haber Tarihi: 18 Eylül 2018 Salı 14:14
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