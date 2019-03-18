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Afrin’de Türk himayesinin 1. yıldönümü kutlanıyor

Zeytin Dalı Harekatı’yla 18 Mart 2018’de özgürleştirilen Afrin’de halk, huzurlu bir şekilde hayatını sürdürüyor.

18 Mart 2019 Pazartesi 17:23
Afrin’de Türk himayesinin 1. yıldönümü kutlanıyor

Zeytin Dalı Harekatı’yla 18 Mart 2018’de özgürleştirilen Afrin’de halk, huzurlu bir şekilde hayatını sürdürüyor. Türkiye’nin Özgür Suriye Ordusu ile birlikte gerçekleştirdiği operasyon ile 1 yıl önce özgürleştirilen Afrin kent merkezinde terörün sonlandırılması Suriye ve Kürt halklarını rahatlattı. Türkiye’nin operasyonunun 1 yıldönümünde Afrin sokakları İhlas Haber Ajansı (İHA) ekibi tarafından huzurlu bir şekilde görüntülendi.


Zeytin Dalı Harekatı’yla kent merkezine girilerek terörü bitiren Türkiye, Abdullah Öcalan’ın ilk olarak kaçtığı şehir olan Afrin’de Kürt halka ve bölgeye geri dönen Suriyelilere hizmeti 24 saat aralıksız sürdürüyor. Harekatın yıldönümünde Afrin sokakları huzur içerisinde görüntülendi. Afrin halkı bölgeye gelen Türk gazetecilere ve yerel muhabirlere Afrin’de bir yıldır huzurla yaşadıklarını belirtti.


18 Mart 2018’de terör örgütlerinden temizlenen Afrin’de ikamet eden Abdo Kanno, “Türk kardeşlerimiz, Özgür Suriye Ordusu sayesinde hizmet ediyorlar. Şehrimizde durum giderek iyileşiyor. İş adamları olarak, geçitlerin en kısa zamanda açılmasını bekliyoruz” dedi.


Küçük bir işletmesi olan Kanno, yolların düzeltildiğini ve bölgenin mayınlardan temizlendiğini söyleyerek ürünleri daha ucuza satmak için Zeytin Dalı Sınır Kapısı’nın açılmasının beklediğini de sözlerine ekledi.

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Haber Tarihi: 18 Mart 2019 Pazartesi 17:23
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