Afrin'de teröristlerin tuzakladığı 103 bomba imha edildi
TSK'nın Zeytin Dalı Harekatı'nı yönettiği Afrin'de teröristlerin evlere tuzakladığı 103 adet bomba kontrollü şekilde imha edildi.19 Nisan 2018 Perşembe 10:14
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), teröristlerden kurtardığı Afrin'de güvenliği artırmak için arama tarama çalışmalarına devam ediyor.
Dün akşam saatlerinde TSK ekipleri, Afrin ilçe merkezinde evlere tuzaklanan 103 adet el yapımı patlayıcıyı, merkezin 3 kilometre güneyinde toplayarak, kontrollü şekilde patlattı.
TSK ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) 18 Mart'ta Afrin'i teröristlerden temizlemişti.
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