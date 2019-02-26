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Afrin'de terör saldırısı engellendi

Afrin ilçesinde yerel polis gücü, bomba yüklü aracı tespit ederek etkisiz hale getirdi

26 Şubat 2019 Salı 12:00
Afrin'de terör saldırısı engellendi

AFRİN (AA) - Suriye'nin kuzeyinde Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusunun (ÖSO) kontrolündeki Afrin ilçesinde terör saldırısı engellendi.

Yerel polis gücü, gece saatlerinde Afrin ilçe merkezinde arama yaptığı bir araçta uzaktan kumandalı bomba düzeneği tespit etti.

Olay yerine gelen bomba imha ekipleri, düzeneği etkisiz hale getirdi. Yerel polis gücünün dikkati, muhtemel can kaybını önledi.

Terör örgütü YGG/PKK, zaman zaman sivilleri hedef alan terör saldırıları düzenliyor.

Örgütün şubat ayındaki terör eylemlerinde bir çocuk öldü, 25'ten fazla sivil yaralandı.

ÖSO'ya bağlı güvenlik birimleri, Türk ordusunun desteğiyle Afrin'deki YPG/PKK işgaline son verdikleri Mart 2018'den bu yana güvenliği güçlendirme çalışmalarını sürdürüyor.




GMTY

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Haber Tarihi: 26 Şubat 2019 Salı 12:00
  1. "YPG/PKK
  2. Afrin
  3. bomba
  4. terör örgütü

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