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Afrin'de terör saldırısı

Suriye'nin Afrin ilçesinde meydana gelen bombalı araç saldırısında bir sivil öldü, 10 sivil yaralandı

21 Şubat 2019 Perşembe 17:23
Afrin'de terör saldırısı

AFRİN (AA) - Suriye'nin kuzeybatısındaki Afrin ilçesinde işlek bir caddede bombalı araç infilak ettirildi. İlk belirlemelere göre bir sivil ölü, 10 sivil yaralandı.

Afrin'in işlek yerlerinden Villalar Caddesi'nde meydana gelen bombalı araç saldırısında, ilk belirlemelere göre bir sivilin öldüğü, 10 sivil yaralandığı bildirildi.

Ölü ve yaralı sayısının artmasından endişe ediliyor.

Afrin'deki güvenliği kaynakları, saldırının YPG/PKK tarafından düzenlediği üzerinde durduklarını belirtti.

Afrin'in güneydoğusundaki Tel Rıfat ilçesini işgal eden terör örgütü YPG/PKK, buradan ve Afrin içindeki gizli hücreleri vasıtasıyla Afrin'i hedef almaya devam ediyor.

ÖSO'ya bağlı güvenlik birimleri, Türk ordusunun desteğiyle Afrin'deki YPG/PKK işgaline son verdikleri Mart 2018'den bu yana güvenliği güçlendirme çalışmalarını sürdürüyor.

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Haber Tarihi: 21 Şubat 2019 Perşembe 17:23
  1. bombalı araç

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