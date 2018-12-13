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Afrin'de terör eylemi: 4 ölü

- TSK ve ÖSO'nun Zeytin Dalı Harekatı ile terörden arındırılan Afrin'de bomba yüklü motorsikletin infilak ettirilmesi sonucu 4 kişi öldü, 9 kişi yaralandı

13 Aralık 2018 Perşembe 22:19
Afrin'de terör eylemi: 4 ölü

AFRİN (AA) - Suriye'nin kuzeyinde Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) yaptığı Zeytin Dalı Harekatı ile terörden temizlenen Afrin'de, motosiklete yerleştirilen bombanın patlatılması sonucu 4 kişi öldü, 9 kişi yaralandı.

Bölgedeki AA muhabirinin aktardığına göre, Afrin ilçe merkezindeki Racu Çarşısı olarak bilinen ve sivillerin yoğun yaşadığı bölgede bomba yüklü motosikletin infilak ettirilmesi sonucu 4 sivil öldü, 9 sivil yaralandı.

Emniyet güçleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, yaralılar bölgedeki hastanelere sevk edildi. Sivil Savunma ekipleri (Beyaz Baretliler) enkaz kaldırma ve yangın söndürme çalışmalarına başladı.

AA muhabirine açıklama yapan Sivil Savunma Medya Sorumlusu İbrahim Ebu Leys, "Afrin ilçe merkezindeki bir dükkan önünde park halindeki motosiklette patlama meydana geldi." dedi.

Ebu Leys, patlamanın şiddetiyle çevredeki bina ve araçlarda hasar meydana geldiğini belirterek, "Ekiplerimiz çıkan yangına müdahale ederek, yaralıları hastaneye kaldırdı." ifadesini kullandı.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Azez ve Fırat Kalkanı Harekatı bölgelerinde dün yaşanan terör eylemlerinde 3 sivil ölmüş, 40 sivil yaralanmıştı.

Haber Tarihi: 13 Aralık 2018 Perşembe 22:19
  1. Afrin
  2. Zeytin Dalı Harekatı

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