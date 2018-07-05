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Afrin'de saldırı hazırlığı! ÖSO harekete geçti

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında terörden  arındırılan Afrin'de, bombalı eylem hazırlığındaki iki PKK'lı teröristin ÖSO mensupları tarafından yakalandığı bildirildi.

05 Temmuz 2018 Perşembe 10:59
Afrin'de saldırı hazırlığı! ÖSO harekete geçti

ÖSO polisleri, bombalı saldırı planlayan 2  PKK'lıyı sağ ele geçirdi.

Yakalananların üzerinde, susturuculu silahlar ve el yapımı bombalar  bulundu. Teröristlerden birinin Türk vatandaşı olduğu öne sürüldü. 

Türk Silahlı Kuvvetleri ve ÖSO, Zeytin Dalı Harekatı'yla Afrin'i 18  Mart'ta terör örgütü YPG/PKK'dan arındırmıştı.

TSK ve ÖSO'nun Afrin'de hayatı normale döndürme çalışmaları  sürüyor. 

Afrin genelinin büyük ölçüde teröristlerden temizlenmesine rağmen  teröristlere ait bazı hücreler bulunduğu biliniyor.

CERABLUS'TA BOMBALI SALDIRI

TSK ve ÖSO'nun kontrolündeki Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde,  Cerablus ilçesinde sabah saatlerinde iki bombalı araç patlatıldı.

Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Bomba yüklü araçların, ilçenin doğusundaki Pazar sokağında bir yola  daha önce bırakıldığı ve bulundukları yerde patlatıldığı öğrenildi.

Haber Tarihi: 05 Temmuz 2018 Perşembe 10:59
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  2. ÖSO
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