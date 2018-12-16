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Afrin'de pazar yerine terör saldırısı

TSK ve ÖSO'nun Zeytin Dalı Harekatı ile terörden arındırılan Afrin'de, bomba yüklü aracın infilak ettirilmesi sonucu 4 sivil öldü, 20'den fazla kişi yaralandı

16 Aralık 2018 Pazar 13:33
Afrin'de pazar yerine terör saldırısı

AZEZ (AA) - Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) terör örgütü YPG/PKK işgalinden kurtardığı Afrin'de bir pazar yerine düzenlenen bombalı saldırıda 4 sivil hayatını kaybetti, 20'den fazla kişi yaralandı.

Bölgedeki AA muhabirinin aktardığına göre, Afrin ilçe merkezinde sivillerin yoğun olduğu sebze pazarında bomba yüklü araç infilak ettirildi.

Saldırıda 4 sivil yaşamını yitirdi, 20'den fazla sivil yaralandı.

Emniyet güçleri çevrede güvenlik önlemleri alırken yaralılar bölgedeki hastanelere sevk edildi.

Patlamanın şiddetiyle çevredeki dükkanlarda da hasar oluştuğu, Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) ekiplerinin enkaz kaldırma ve yangın söndürme çalışmalarına başladığı bildirildi.

Ayrıca Afrin'in Villalar Caddesi'nde bir bombalı araç tespit edildiği ve patlatılmadan araç bomba imha ekiplerince etkisiz hale getirildiği bilgisi paylaşıldı.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Azez ve Fırat Kalkanı Harekatı bölgelerinde, 12-13 Aralık tarihlerindeki terör eylemlerinde 7 sivil ölmüş, 49 sivil yaralanmıştı.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 16 Aralık 2018 Pazar 13:33
  1. Afrin
  2. patlama

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