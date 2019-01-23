Afrin'de patlama! Ölü ve yaralılar var Suriye'nin Afrin kentinde patlama meydana geldi. Olayda ölü ve yaralıların olduğu öğrenildi.

Afrin'de patlama meydana geldi. Ölü ve yaralıların olduğu belirtiliyor. Ayrıntılar geliyor...

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.