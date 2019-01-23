Afrin'de patlama! Ölü ve yaralılar var

Suriye'nin Afrin kentinde patlama meydana geldi. Olayda ölü ve yaralıların olduğu öğrenildi.
23 Ocak 2019 Çarşamba 11:54
Afrin'de patlama meydana geldi. Ölü ve yaralıların olduğu belirtiliyor.
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