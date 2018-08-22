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Afrin'de patlama!

Suriye'nin Afrin kentinde patlama meydana geldi. Meydana gelen patlamada 3 kişi hayatını kaybederken çok sayıda yaralı olduğu söyleniyor.

22 Ağustos 2018 Çarşamba 16:23
Afrin'de patlama!

Afrin kentinde patlama meydana geldiği bildirildi. Patlamada ilk belirlemelere 3 sivil hayatını kaybetti.

Dün akşam saat 21.30 sıralarında Afrin’in Raco yolu üzerindeki Herem şiketine yakın bir bölgede patlama meydana geldi.

Patlamada ilk belirlemelere göre 3 kişinin hayatını kaybettiği belirtilirken, yaralı sayısının henüz belirlenemediği kaydedildi.

ANHA, bombanın bir çöp konteynerine yerleştirildiğini ve şuana kadar 3 sivilin kaybına yol açtığını bildirdi. 

Ancak Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'ne (SOHR) göre, çok sayıda kişi yaralandı.

Patlamayla ilgili inceleme başlatıldığı bildirildi

Haber Tarihi: 22 Ağustos 2018 Çarşamba 16:23
  1. Afrin
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