Afrin'de patlama!

Afrin kentinde patlama meydana geldiği bildirildi. Patlamada ilk belirlemelere 3 sivil hayatını kaybetti.

Dün akşam saat 21.30 sıralarında Afrin’in Raco yolu üzerindeki Herem şiketine yakın bir bölgede patlama meydana geldi.

Patlamada ilk belirlemelere göre 3 kişinin hayatını kaybettiği belirtilirken, yaralı sayısının henüz belirlenemediği kaydedildi.

ANHA, bombanın bir çöp konteynerine yerleştirildiğini ve şuana kadar 3 sivilin kaybına yol açtığını bildirdi.

Ancak Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'ne (SOHR) göre, çok sayıda kişi yaralandı.

Patlamayla ilgili inceleme başlatıldığı bildirildi