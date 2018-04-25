Afrin'de mühimmat ve örgütsel doküman ele geçirildi

Afrin'de terör örgütü YPG/PKK'nın kaçarken bıraktığı patlayıcıları arama ve imha çalışmaları sürüyor.

Mehmetçik, her yerde didik didik bomba arıyor. TSK, Yukarı Meski köyünde bölücü terör örgütünün sözde karargah olarak kullandığı bir evin avlusuna girdi.

Sözde karargahta bir M-16 tüfek, bir AK-47 tüfek, bir av tüfeği, bu silahlara ait çok miktarda mermi, 10 fünye, el kamerası, el telsizi, sözde haritalar ve örgütsel doküman bulundu.

Kaynak: TRT Haber