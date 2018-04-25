Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Afrin'de mühimmat ve örgütsel doküman ele geçirildi

Mehmetçik, Afrin'de her yeri didik didik arıyor. Yukarı Meski köyünde YPG/PKK'nın sözde karargahında mühimmat ve örgütsel doküman bulundu.

25 Nisan 2018 Çarşamba 19:09
Afrin'de mühimmat ve örgütsel doküman ele geçirildi

Afrin'de terör örgütü YPG/PKK'nın kaçarken bıraktığı patlayıcıları arama ve imha çalışmaları sürüyor. 

Mehmetçik, her yerde didik didik bomba arıyor. TSK, Yukarı Meski köyünde bölücü terör örgütünün sözde karargah olarak kullandığı bir evin avlusuna girdi.

Sözde karargahta bir M-16 tüfek, bir AK-47 tüfek, bir av tüfeği, bu silahlara ait çok miktarda mermi, 10 fünye, el kamerası, el telsizi, sözde haritalar ve örgütsel doküman bulundu.

Kaynak: TRT Haber

Haber Tarihi: 25 Nisan 2018 Çarşamba 19:09
  1. afrin
  2. ypg
  3. pkk
  4. terör örgütü

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Faciadan dönüldü! Kazada 9 kişi yaralandı
    1. Faciadan dönüldü! Kazada 9 kişi..
    2. Afrin'de mühimmat ve örgütsel doküman..
    3. Bakan Kaya'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na..
    4. Başbakan'dan Abdullah Gül'e uyarı geldi
    5. Erdoğan ve Kılıçdaroğlu AYM töreninde..
    6. Başbakan'dan Abdullah Gül yorumu
    7. Kabil'de patlama!
    8. Diriliş Ertuğrul bu akşam neden yok?
    9. Erbakan Vakfı'ndan Saadet Partisi'ne..
    10. WhatsApp'tan şok karar, artık o yaş..
    11. Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dünyaya..
    12. Türkiye'nin ilk şova dayalı havacılık..
    13. Borsa haftayı nasıl kapattı? İşte..
    14. Cumhuriyet Gazetesi davasında karar bu..
    15. Türkiye'ye doğrudan yatırım yüzde 15..
    16. Filistinli bir gazeteci daha İsrail..
    17. Bakan Faruk Özlü: Birtakım girişimler,..
    18. CHP heyetinden Demokrat Parti'ye ziyaret
    19. Dikkat çeken açıklama! "O besinin..
    20. Bir sosyal medya yalanı daha!
    Abdullah Gül'ün adaylık için tek şartı! Gözdesini yanında istiyor
    Abdullah Gül'ün adaylık için tek şartı! Gözdesini yanında istiyor
    Abdullah Gül: Büyük bir memnuniyet duydum
    Abdullah Gül: Büyük bir memnuniyet duydum
    Muharrem İnce rest çekti: Ben de Erdoğan'a oy veririm
    Muharrem İnce rest çekti: Ben de Erdoğan'a oy veririm
    AK Parti'den flaş HÜDA-PAR açıklaması
    AK Parti'den flaş HÜDA-PAR açıklaması
    Şaşırmadık! Pornocu Şahin K.'nın Adnan Oktar'la ilişkisi...
    Şaşırmadık! Pornocu Şahin K.'nın Adnan Oktar'la ilişkisi...

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    AK Parti'den Davutoğlu ve Gül görüşmesine ilk yorum
    AK Parti'den Davutoğlu ve Gül görüşmesine ilk yorum
    İşte AK Parti'nin tek başına oy oranı
    İşte AK Parti'nin tek başına oy oranı