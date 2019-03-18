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Afrin’de hayat normale döndü

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Özgür Suriye Ordusu’nun da desteğiyle 20 Ocak 2018’de başlatılan ve 57 günde tamamlayan Zeytin Dalı Harekatı’nın üzerinden 1 yıl geçti.

18 Mart 2019 Pazartesi 16:24
Afrin’de hayat normale döndü

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Özgür Suriye Ordusu’nun da desteğiyle 20 Ocak 2018’de başlatılan ve 57 günde tamamlayan Zeytin Dalı Harekatı’nın üzerinden 1 yıl geçti. Teröristlerden temizlenen Afrin kentinde, hayat 1 yıl içerisinde normale döndü.


130 bin nüfusun yaşadığı Afrin kentinde, ihtiyaçlar kurulan mahalli meclisler aracılığıyla sağlanırken, Türkiye’nin yardım ve destekleriyle de kentte sağlıktan eğitime, altyapıdan spora kadar birçok konuda yenilikler getirildi. 7 yıldır elektrikten mahrum kalan kente 6 ay içerisinde elektrik verileceği öğrenildi.



“Kentteki tek beklentimiz üniversite”


Kentte elektrikle beraber en önemli eksiğin üniversite olduğuna vurgu yapan Afrin Meclis Başkanı Sayit Süleyman, Afrin’de güvenliğin sağlandığını söyledi. Süleyman, “248 okulun açılması sağlandı ve eğitime şu anda devam ediyorlar. 43 bin öğrencimiz bu okullarda eğitim görüyorlar. Kentimizde 23 sağlık merkezimiz 3 tane de hastanemiz açıldı. Bunlar da yaklaşık olarak bin hastayı ücretsiz tedavi ediyorlar. Afrin’deki ticari ortamı da sağlamaya çalışıyoruz. Bu konuda ümidimiz büyük. Güvenliği sağlamak için de bölgede bulunan bütün vatandaşlarımıza tanıtım kimliği dağıtmaya başladık. Kentte yaklaşık 7 yıldır elektrik yok, biz de inşallah en yakın zamanda Afrin bölgesine elektriği getireceğiz. Türk kardeşlerimizle beraber, bölgede bir üniversite oluşumu konusunda fikir alışverişinde bulunduk, öyle bir talebimiz olmuştu. Eğer bölgede bir üniversite açılırsa bu insanlara ve halkımıza olumlu yansıyacaktır. Kentte trafiğe çıkan araçlara plaka verilmesi konusunda da çalışmalarımız sürüyor. Bizler Afrin mahalli meclisleri olarak bölgeyi kalkındırmak için çaba gösteriyoruz, inşallah Türk kardeşlerimizle beraber kentimizi kalkındırma hususunda kararlıyız. Türk Devletine ve Türkiye Cumhuriyeti Devlet Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’a desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum” dedi.



“Erdoğan bizim de reisimiz”


Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kendilerinin de reisi olduğunu söyleyen Afrin esnafı ise, “Kentimizde 1 sene içerisinde tüm durumlar düzelmeye başladı. 1 yıl önce teröristlerin elinde olan Afrin artık rahatladı ve daha güvenli bir ortam oluştu” ifadelerini kullandı.


Afrin Milli Eğitim Müdürü Mustafa Karaa ise, “Zeytin Dalı bölgemizde şu ana kadar 248 okulumuz var. Bölgede 43 bin öğrenci eğitim görüyor. Okullarımızda toplamda 1700 personelimiz var. Türkiye Cumhuriyeti okullarımızın tüm onarımlarını yaparak eksiklerini de tamamladı. Artık okullarımızda sıkıntı kalmadı diyebiliriz. Eğitim öğretim devam ediyor” diye konuştu.


80 yataklı Afrin Hastanesi’nde ücretsiz tedavi gördüğünü belirten Muhammed Abdul gözyaşları içerisinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne ve Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür etti.

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Haber Tarihi: 18 Mart 2019 Pazartesi 16:24
  1. doğa

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