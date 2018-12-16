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Afrin’de bombalı saldırı düzenlendi! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Afrin’in Raco caddesindeki bir halk pazarında bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi. Patlamanın yaşandığı bölgede ilk belirlemelere göre 4 sivil hayatını kaybetti, 20'den fazla kişi de yaralandı.

16 Aralık 2018 Pazar 13:36

Afrin ilçe merkezinde sivillerin yoğun olduğu sebze pazarında bomba yüklü araç infilak ettirildi.

4 sivil öldü, 20'den fazla yaralı var

Saldırıda 4 sivil hayatını kaybetti, 20'den fazla sivil yaralandı. Emniyet güçleri çevrede güvenlik önlemleri alırken yaralılar bölgedeki hastanelere sevk edildi.

Patlamanın şiddetiyle çevredeki dükkanlarda da hasar oluştuğu, Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) ekiplerinin enkaz kaldırma ve yangın söndürme çalışmalarına başladığı bildirildi.

Ayrıca Afrin'in Villalar Caddesi'nde bir bombalı araç tespit edildiği ve patlatılmadan araç bomba imha ekiplerince etkisiz hale getirildiği bilgisi paylaşıldı.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı

Azez ve Fırat Kalkanı Harekatı bölgelerinde, 12-13 Aralık tarihlerindeki terör eylemlerinde 7 sivil ölmüş, 49 sivil yaralanmıştı.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 16 Aralık 2018 Pazar 13:36
  1. Afrin
  2. saldırı
  3. bomba
  4. halk pazarı

YORUM YAZ

  • MilletMillet30 dk önce
    Biz Afrine girdik ve ahmakça afrinli hainlerin oraya geri dönmelerine izin verdik bu soysuz köpekler de her zaman olduğu gibi ihanetlerine kahpeliklerine devam ediyor. Tamamen temizleyip buraya Türkmenleri yada bizdeki Arapları yerleştirmeliydik . Ama nerede bizde devlet aklımı var kardeşim Devleti bilmeyen Badem bıyıklı, Süleymancı, Menzilci, eski fetö artıkları ,AK Partideki AKP liler bu memleketi yönetir, yönlendirirse olacağı budur. Kırk senedir İçimizdeki hainlerden ders alamadık. Hadi şimdi temizle bakalım temizleyebilirsen . Bari bundan sonra yapılması ,yapmasın ahmaklar

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