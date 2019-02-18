Afrin’de görevli uzman onbaşı şehit düştü Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde görev yapan Piyade Uzman Onbaşı Umut Öznütepe, şehit oldu.

Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde görev yapan Piyade Uzman Onbaşı Umut Öznütepe, şehit oldu.

Hatay Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, 47. Komando Tugay Personeli, Erzurum Yakutiye nüfusuna kayıtlı Piyade Uzman Onbaşı Umut Öznütepe (26), Afrin’de şehit oldu. Öznütepe’nin naaşı Hatay Devlet Hastanesi’ne getirildi.

Şehit için Hatay Havaalanı’nda tören düzenlenecek.

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