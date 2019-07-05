Afrin'de futbol turnuvası Zeytin Dalı Harekatı ile terörden arındırılan Afrin'de, Gençlik ve Spor Bakanlığının organizasyonuyla futbol turnuvası gerçekleştirildi

AFRİN (AA) - Gençlik ve Spor Bakanlığı, Suriye'nin Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu tarafından özgürlüğe kavuşturulan Afrin ilçesinde futbol turnuvası düzenledi. Geçen ay başlayan turnuva için 2003-2005 doğumlu 280 gençle futbol takımları kuruldu. 14 spor kulübünün katıldığı turnuvada 2 grup oluşturularak 46 müsabaka yapıldı. Karşılaşmaların tamamlanmasının ardından düzenlenen kupa törenine, Afrin Yerel Meclis Başkanı, gençler, aileleri ve futbolseverler katıldı. Turnuvada başarılı olan ilk 4 takıma kupa ve ve madalya verildi.

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