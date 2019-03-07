Afrin'de bombalı saldırı Suriye'nin Afrin ilçesinde Turanda ve Basuta köylerini bağlayan kara yoluna yerleştirilen el yapımı patlayıcı infilak ettirildi- Saldırı sonucu bölgede maddi hasar oluştu

AFRİN (AA) - Suriye'nin kuzeybatısındaki Afrin ilçesinde iki köyü birbirine bağlayan kara yoluna yerleştirilen el yapımı patlayıcı infilak ettirildi. Saldırı sonucu bölgede maddi hasar meydana geldi. Afrin'in güneyindeki Turanda ve Basuta köylerini bağlayan kara yoluna yerleştirilen el yapımı patlayıcının (EYP) infilak ettirilmesi sonucu bölgede maddi hasar oluştu. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmadı. Olay yerinde incelemelerde bulunan Özgür Suriye Ordusuna (ÖSO) bağlı güvenlik birimleri, saldırının terör örgütü YPG/PKK tarafından düzenlendiği ihtimali üzerinde duruyor. Afrin'in işlek bir caddesinde 21 Şubat'ta bombalı araç infilak ettirilmiş, bir çocuk ölmüş, 20 sivil yaralanmıştı. Önceki gün de Suriye'nin kuzeyinde muhaliflerin kontrolündeki Bab ilçe merkezindeki işlek bir sokakta park halindeki bomba yüklü motosiklet infilak ettirilmiş, 8 sivil yaralanmıştı.

Afrin'in güneydoğusundaki Tel Rıfat ilçesini işgal eden terör örgütü YPG/PKK, buradan ve Afrin içindeki gizli hücreleri vasıtasıyla Afrin başta olmak üzere muhaliflerin kontrolündeki bölgeleri hedef almaya devam ediyor. ÖSO'ya bağlı güvenlik birimleri, Türk ordusunun desteğiyle Afrin'deki YPG/PKK işgaline son verdikleri Mart 2018'den bu yana güvenliği güçlendirme çalışmalarını sürdürüyor.



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