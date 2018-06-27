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Afrin'de bombalı araç saldırıları! Çok sayıda ölü ve yaralılar var

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında teröristlerden temizlenen Afrin'de iki bombalı araç saldırısında ilk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı.

27 Haziran 2018 Çarşamba 14:06
Afrin'de bombalı araç saldırıları! Çok sayıda ölü ve yaralılar var

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Suriye'nin Halep iline bağlı Afrin ilçesinde iki bomba yüklü araç art arda infilak etti.

Kent merkezinde bulunan Ziraat Kavşağı ile Şatolar Caddesi'ndeki patlamalarda ilk belirlemelere göre 6 kişi yaşamını yitirdi, 20 kişi yaralandı.

Saldırıların faili henüz bilinmiyor. Yerel güvenlik birimlerinin araştırması sürüyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu, Zeytin Dalı Harekatı'yla Afrin'i 18 Mart'ta terör örgütü YPG/PKK'dan arındırmıştı.

Haber Tarihi: 27 Haziran 2018 Çarşamba 14:06
  1. Afrin
  2. Türk Silahlı Kuvvetleri
  3. Özgür Suriye Ordusu
  4. bombalı araç saldırısı

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  • mtmt14 sa önce
    abd/israil ve NATO ile onların taşeronu teröristlerin bilinen/beklenen alçaklıkları... başaramayacaksınız
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