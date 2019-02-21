Afrin’de bomba yüklü araçla saldırı: 2 ölü, 23 yaralı Suriye’nin Afrin ilçesinde bomba yüklü araçla gerçekleştirilen saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, 23 kişi yaralandı.

Suriye’nin Afrin ilçesinde bomba yüklü araçla gerçekleştirilen saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, 23 kişi yaralandı.



Suriye’nin kuzey batısında yer alan Halep iline bağlı Afrin ilçesinde bir hastane yakınında bomba yüklü araçla gerçekleştirilen saldırıda 2 kişi yaşamını yitirdi, 23 kişi yaralandı.

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