Afrin’de bomba yüklü araçla saldırı: 2 ölü, 23 yaralı
Suriye’nin Afrin ilçesinde bomba yüklü araçla gerçekleştirilen saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, 23 kişi yaralandı.21 Şubat 2019 Perşembe 19:17
Suriye’nin Afrin ilçesinde bomba yüklü araçla gerçekleştirilen saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, 23 kişi yaralandı.
Suriye’nin kuzey batısında yer alan Halep iline bağlı Afrin ilçesinde bir hastane yakınında bomba yüklü araçla gerçekleştirilen saldırıda 2 kişi yaşamını yitirdi, 23 kişi yaralandı.
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