Afrin’de bomba yüklü araç patladı: 11 ölü, 30 yaralı
Suriye’nin Afrin kentinde bomba yüklü aracın patlaması sonucu 11 sivil öldü, 30 kişi yaralandı.11 Temmuz 2019 Perşembe 12:12
Suriye’nin Afrin kentinde bomba yüklü aracın patlaması sonucu 11 sivil öldü, 30 kişi yaralandı.
Afrin kentinde bomba yüklü araç infilak etti. Patlamada 11 sivilin hayatını kaybettiği ve en az 30 kişinin yaralandığı belirtildi. Çevrede de büyük maddi zararın olduğu saldırıda ölenlerin arasında çocukların ve kadınların bulunduğu öğrenildi.
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