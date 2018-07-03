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Afrin şehidinin vasiyeti yerine getirildi!

Zeytin Dalı Harekâtı şehidi astsubay üstçavuş Musa Özalkan’ın ilk vasiyeti Suriye’de gerçekleştirildi. Çobanbey’de çocuklara ve gençlere hizmet verecek Musa Özalkan Kültür Merkezi’nin yapımı tamamlandı.Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Afrin’e yönelik düzenlediği Zeytin Dalı Harekâtı’nın ilk şehitlerinden olan piyade astsubay üstçavuş Musa Özalkan’ın vasiyeti Suriye’de yerine getirildi. Kurt-Ar derneği tarafından Fırat Kalkanı bölgesinde çocuklara ve gençlere hizmet verecek kültür merkezinin yapımı tamamlandı.

03 Temmuz 2018 Salı 17:05
Afrin şehidinin vasiyeti yerine getirildi!

Terör örgütlerinin kontrolündeki Afrin’e yönelik TSK ve ÖSO tarafından yürütülen Zeytin Dalı Harekâtı’nın üçüncü gününde şehit olan Astsubay Üstçavuş Özalkan’ın yürekleri burkan vasiyeti Suriye’de yerine getirildi.

’BALALARA ANAOKULU’

Şehidin bir yakınına, "Vasiyetimdir, şehit olursam Kurt-ar Derneği aracılığı ile Telafer’deki Türkmen balalar (çocuklar) için anaokulu, kreş veya kültür merkezi devletin bana vereceği paradan yaptırılması ve ismimin konmasını istiyorum” diyerek telefonla mesaj göndermişti.

Özelkan, mesajına, yapılacak bu yerin masraflarının da şehit olunca devletin ailesine vereceği parayla yapılmasını istediğini belirtmişti. Bunun üzerine harekete geçen Kurt-Ar Derneği, Telafer’de anaokulu, Fırat Kalkanı bölgesinde yer alan Çobanbey’de ise bir kültür merkezi açarak şehidin vasiyetinin yerine getirileceğini duyurmuştu. İşte onlardan ilki Çobanbey’de hayata geçirilerek metruk bir bina kültür merkezine dönüştürüldü. Şehit Özalkan, vasiyetini şehit olmadan iki gün önce kendisine ilettiğini belirten Kurt-Ar Derneği Başkanı Çağrı Koçyiğit, "O emanet bizde diyerek kolları sıvamıştık. Kısa sürede Çobanbey’de vasiyeti yerine getirdik” dedi.

Yaklaşık iki aydan bu yana dernek gönüllülerinden oluşan ekiplerlerin Suriye’de kültür merkezinin yapımına katkı sağladığını belirten Koçyiğit, şöyle konuştu: "Şehidin bu vasiyetini gerçekleştirmek derneğimizin en kutsal görevlerinden biri oldu. Telafer’de ve Çobanbey’de iki ayrı kurum açmaya karar verdik. Çobanbey’de kültür evi, Telafer’de ise anaokulu. Vasiyeti böyleydi çünkü. Bunun üzerine Çobanbey’de rejimden kalma eski bir halı yıkama fabrikasını resmi girişimlerle teslim aldık. Bina harabe haldeydi. Ama yaklaşık beş ayda buranın tadilatını tamamladık.”

Kültür merkezi, çocuk parkı, basketbol sahası, futbol sahası, 120 kişilik konferans salonu, 3 derslik, atölye sınıfı, depo ve aynı zamanda sinema gösterimleri yapabilecek barkovizyon sistemlerinden oluşuyor. Amaçlarının, Suriyeli çocuklara ve yetişkinlere eksik kaldıkları alanlarda hizmet vermek ve bölgenin sivilleşmesine katkı sağlamak olduğunu vurgulayan Koçyiğit, "Sabit iki sınıfımız olacak. Bir grup sabah, diğeri öğleden sonra olmak üzere ilköğretim öğrencilerine ders vereceğiz” diye konuştu.

’EKİP ÇOBANBEY’İ TEMSİL EDECEK’

Kurt-Ar Derneği Başkanı Çağrı Koçyiğit, genç ve yetişkinler için iş eğitimi, sağlık, Türkçe, tarih, İngilizce ve spor gibi çeşitli kurs ve aktivitelerin yer alacağı merkezde satranç, basketbol, futbol takımları kuracaklarını ifade ederek "Bu ekip Çobanbey’i hem Türkiye’de hem de yurt dışında temsil edecek” dedi. Koçyiğit, dernek faaliyetlerinde en büyük desteği Kilis Valiliği ve Kurt-Ar bağışçılarından gördüklerini de vurguladı. Milliyet

 

Haber Tarihi: 03 Temmuz 2018 Salı 17:05
  1. Kilis
  2. Zeytin Dalı harekatı
  3. Afrin
  4. şehidin vasiyeti
  5. Kurt-Ar Derneği
  6. Musa Özalkan

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