0553 313 94 23

Afrin şehidinin kanı yerde kalmadı

Milli Savunma Bakanlığından, 9 Haziran'da Afrin'de 1 askerin şehit olduğu saldırıyı gerçekleştiren ve yoğun ateş altına alınan teröristlerden 10'unun etkisiz hale getirildiği bildirildi

11 Haziran 2019 Salı 13:38
Afrin şehidinin kanı yerde kalmadı

ANKARA (AA) - Suriye'nin kuzeyindeki Tel Rıfat'ta, terör örgütü PKK/YPG üyesi 10 terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Afrin'de terör örgütü PKK/YPG'nin, 9 Haziran'da Tel Rıfat'tan gerçekleştirdiği saldırı sonrası bölgede yerleri tespit edilen teröristlerin, ağır silahlarla yoğun şekilde atış altına alındığı hatırlatıldı.

Bu atışlar sonucu saldırıyı gerçekleştiren teröristlerin etkisiz hale getirildiği aktarılan açıklamada, şehit olan kahraman Mehmetçik ile yaralıların kanının yerde bırakılmadığı belirtildi.

Açıklamada, "Bölgede, 9 Haziran'da, ateş destek vasıtalarımızla yoğun şekilde ateş altına alınan saldırıyı gerçekleştiren teröristlerden 10'unun etkisiz hale getirildiği tespit edilmiştir. Bölgedeki terörle mücadelemiz son terörist de etkisiz hale getirilene kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir." ifadesine yer verildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 11 Haziran 2019 Salı 13:38
  1. Afrin
  2. Milli Savunma Bakanlığı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Anlaşma sağlandı! Dünya devleri artık para ödeyecek
    1. Anlaşma sağlandı! Dünya devleri artık..
    2. Regl sancısı ile baş çıkmanıza yardım..
    3. Küçük çocuk o diziyi RTÜK'e şikayet..
    4. Milli Savunma Bakanı Akar, Nahçıvan'da
    5. Toroslar’da muhtarlığa engelli rampası
    6. Ünlü istihbaratçı “Gülen İntihar Etti”..
    7. 14 Burda’da çocuklar için ‘Kral Şakir’..
    8. Konak’ta rekor atık pil başarısı
    9. Tur otobüsü ile otomobil çarpıştı: 5..
    10. Haliliye Belediyesi ekipleri..
    11. Özlü sözleri ve şiirleriyle ünlü..
    12. Milletvekili Çakırözer’den selin..
    13. MEB 11 bin yetenekli öğrenci arıyor
    14. Driftte Türkiye Finali Kocaeli'de,..
    15. Temizlik personelinin isyanı: Bunları..
    16. Başkan Yılmaz: "Toroslar model ilçe..
    17. GÜNCELLEME - Trafikte makas atan..
    18. Filistin’den Batı Şeria'da Filistin..
    19. Mısırlı turistin unutkanlığı polisi..
    20. Bakan Turhan: "Son 16 yılda ulaştırma..
    21. Öldürülen 5 PKK'lıdan biri, gri listede
    22. Lice kırsalındaki operasyondaetkisiz..
    23. Binali Yıldırım “Kim olursa olsun vız..
    24. Borsa ilk yarıda düştü
    25. Tuna Nehri’nde batan teknenin enkazı..
    26. Otobüs kazasında ilçe müftüsünün..
    27. İş makinesiyle ezip parçaladıkları..
    28. "Küresel ticaret ihtilafları", Avro..
    29. Başkan Sever, personelle bayramlaştı
    30. Kızıltepe’de 3 bin kişilik caminin..
    Talha Uğurluel'in rotasını FETÖ bozdu
    Talha Uğurluel'in rotasını FETÖ bozdu
    Bu fotoğrafa rağmen İsmail Küçükkaya seçildi!
    Bu fotoğrafa rağmen İsmail Küçükkaya seçildi!
    Çıbanbaşı Koç!
    Çıbanbaşı Koç!
    "Sahadan ilginç veriler geliyor" dedi, anket sonuçlarını açıkladı!
    "Sahadan ilginç veriler geliyor" dedi, anket sonuçlarını açıkladı!
    Yenilgiyi hazmedemeyen Deschamps'tan Türkiye'ye alçak iftira!
    Yenilgiyi hazmedemeyen Deschamps'tan Türkiye'ye alçak iftira!

    Günün Karikatürü

    11 Haziran 2019
    İran'dan dikkat çeken S-400 açıklaması!
    İran'dan dikkat çeken S-400 açıklaması!
    İzlanda’da uzatılan fırça 10 yıllık skandalı ortaya çıkardı!
    İzlanda’da uzatılan fırça 10 yıllık skandalı ortaya çıkardı!