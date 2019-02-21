0553 313 94 23

Afrin şehidinin ismi okula verildi

Afrin Şehidi Fevzi Gürsu’nun ismi Elazığ’da bir ortaokula verildi.

21 Şubat 2019 Perşembe 14:56
Afrin şehidinin ismi okula verildi

Afrin Şehidi Fevzi Gürsu’nun ismi Elazığ’da bir ortaokula verildi.


Elazığlı Piyade Uzman Çavuş Fevzi Gürsu, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında geçtiğimiz yıl şubat ayındaAfrin’deterör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda şehit düşmüştü. Şehidin ismieskiden Turizm Meslek Lisesi olan ve şuanda ortaokul olarak hizmetedevam eden okula verilerek,Şehit Fevzi Gürsu ismini aldı. Yeni ismini alan okulun bugün açılış töreni yapıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan program, şehidin öz geçmişi veöğrenciler tarafından Şu Kışlanın Kapısına adlı türkünün okunması ile devam etti.


Okulda okuyan öğrencilerin şehidin birer evladı olduğunu belirten İl Milli Eğitim Müdürlü Feyzi Gürtürk, “Böyle olmaya da devam edeceğiz. Bizde elimizden geldikçe destek olup katkı sağlayacağız. Bu acılarını dindirmeye çalışacağız. Şehitlerimize Rabbimden rahmet,gazilerimize sağlık diliyoruz. Sizlerde her biriniz bu ülke için bir nefersiniz. Elazığ deyince vatan milli bayram uğruna gözünü kırpmadan giden insanlarız. Vatan için yeri geldiğinde şehadet şerbetini içmeye gazi olamaya ölmeye hazırız” dedi.


Okula ismi verilen şehidin eviniziyaret ettiklerini dile getiren Okul Müdürü Hasan Karadayı, “Evde Yasin okunup taziyede bulunuldu. Aynı gün şehitliğe gidilerek tüm şehitler ziyaret edildi ve karanfil bırakıldı. Öğrencilerin Afrin’deki askere yazdıkları mektupları alay komutanına verilip Afrine gönderildi. Yaklaşık toplanan 10 bin lira Mehmetçik, silahlı kuvvetler güçlendirme ve Kızılay’a yatırıldı. Gecen yıl ziyaret edilen şehidimizin ismini gurur ve şerefle okulumuza asıyoruz”diye konuştu.


Oğlunun isminin okula verilmesinin dolayı çok mutlu olduğunu aktaran Şehit Babası Murat Metin Gürsu ise aynı zamdan çok gururlu ve hüzünlü olduklarını dile getirdi.


Program, açılış kurdelesinin kesilmesi ile sona erdi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 21 Şubat 2019 Perşembe 14:56
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Aktaş: “Tarımda odaklanmaya ihtiyaç var”
    1. Aktaş: “Tarımda odaklanmaya ihtiyaç..
    2. Dakka’daki yangın söndü ama..
    3. Temizlik sırası onlara geliyor!..
    4. Ogün Temizkanoğlu’ndan Ali Koç’a:..
    5. "İran Cumhurbaşkanı Ruhani MI6'dan..
    6. Mersin Barosu’ndan kadın cinayetlerine..
    7. "Esed'in cezaevinde çocukların..
    8. Adaylığı çekilen CHP’li Suat Nezir’den..
    9. Samsunspor seri peşinde
    10. Taşköprü’de “Sıfır Atık” bilgilendirme..
    11. Türk üslerinde ‘’kırmızı alarm’’ ilan..
    12. Bankacılık sektörünün kredi hacmi arttı
    13. Tarihçi Kemal Karpat vefat etti
    14. "İş Koçumla İşe Hazırım" projesi
    15. Marasalı’dan Şeker Fabrikası sözü
    16. Medipol Başakşehir'de Bursaspor maçı..
    17. Samsung Galaxy M20, Hepsiburada’da ön..
    18. GEKA, 2019 yılı mali destek..
    19. Genç Kızılay Aydın’da anlamlı..
    20. Türk şirket, Kuzey Afrika ve Asya’dan..
    21. Geçmişe sahip çıkan geleceği planlayan..
    22. Erdoğan'dan Kemal Karpat için taziye..
    23. Otomobille sürüye çarptı, 17 koyun..
    24. Finansal Hizmetler Güven Endeksi..
    25. ÇYDD 30 yaşında
    26. Rejim, İdlib ve Hama'da 38 sivili..
    27. AK Parti'li Aydın Ahi'nin şehit..
    28. Defineciler kazdıkları çukurda..
    29. Yüzlerce gemiye sis engeli
    30. "Tuzhurmatu, konumuyla bir uyum örneği..
    İYİ Parti'de Mersin formülü bulundu! İşte Kocamaz'ın aday olacağı parti
    İYİ Parti'de Mersin formülü bulundu! İşte Kocamaz'ın aday olacağı parti
    Ünlü ilahiyatçılar noktayı koydu: Sigara haramdır!
    Ünlü ilahiyatçılar noktayı koydu: Sigara haramdır!
    Milyonları ilgilendiriyor! İnternet bankacılığı kullanan vatandaş...
    Milyonları ilgilendiriyor! İnternet bankacılığı kullanan vatandaş...
    Türk mucitlerin büyük başarısı! Alman ordusu harekete geçti
    Türk mucitlerin büyük başarısı! Alman ordusu harekete geçti
    Komşudan Suriye sınırına askeri sevkiyat!
    Komşudan Suriye sınırına askeri sevkiyat!

    Günün Karikatürü

    21 Şubat 2019
    ABD, Türkiye'ye karşı harekete geçti! Son bir haftada...
    ABD, Türkiye'ye karşı harekete geçti! Son bir haftada...
    Yüzde 800 farkla satmışlar! İşte fahiş fiyat uygulayan şirketler
    Yüzde 800 farkla satmışlar! İşte fahiş fiyat uygulayan şirketler