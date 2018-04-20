Afrin şehidimiz Cumhurbaşkanı Erdoğan sevgisini böyle anlatmış

Afrin’deki Zeytin Dalı Harekatı’nın ardından bölgedeki mayın temizliği sırasında meydana gelen patlamada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Taner Çobanoğlu’nun Fırat Kalkanı operasyonundan sonra El Bab’ta yaşananları anlattığı ortaya çıktı.

Aslen Giresun Keşap doğumlu olan şehit Çobanoğlu, bugün Bursa’da defnedilecek. Şehidimizin, Fırat Kalkanı Operasyonu sonrası uzun süre El Bab’ta görev yaparken Bursa Hayat gazetesine o bölgedeki durumu anlattığı ortaya çıktı.

Bölgede Türklerin neden savaştığını da anlatan şehit Uzman Çavuş Taner Çobanoğlu, Suriyeli çocukların kendilerine gülümsemesini hayatı boyunca unutamayacağını söyledi.

"BURAYA ENDİŞE DUYMADAN GELDİK"

Bölgeye Suriye halkına zulmedenleri temizlemek için geldiklerini hatırlatan Bursalı Komando Uzman Çavuş, "Buraya endişe duymadan geldik. Askerlerin moralleri iyi durumda geldik. Bölgeye gelmeden önce biraz çekingenlik söz konusuydu. Acaba ne yapacağız, acaba ne ile karşılaşacağız. Aileler de endişe içindeydi ama bölgeye girip, yerimizi alınca destek ve silahlarımız arttıkça, havada uçaklarımız uçtukça, güvenimiz arttı. Emniyetli bir şekilde komutanlarımızla ilerledik, yeri geldi şehit verdik yeri geldi yaralı ama dimdik ayaktayız. DEAŞ denilen katiller sürüsünü etkisiz hale getirdik. Burada yaşanan drama, katliama, soykırıma sessiz kalamazdık, kalmadık da. Terör unsurları gücümüzü, halk ise merhametimizi gördü." dedi.

"HANGİ ASKERİN KUCAĞINA SAVAŞTA KOŞARAK GELEN ÇOCUK GÖRDÜNÜZ"

Suriyelilerin Türk askerine olan sevgisi karşısında şaşkına uğradığını belirten Bursalı Uzman Çavuş, "Bölge halkının bize olan bakışı görülmeye değer. Cumhurbaşkanımıza ’Tayyip Baba’ diyorlar. Bir dilim ekmeği, suyu bizimle paylaşıyorlar. Bizlere yardımcı olmak için bir birleriyle yarışıyorlar. Hangi askerin kucağına savaşta koşarak gelen çocuk gördünüz? Bizlerin kucaklarına koşarak gelen, hediyeler veren, birlikte oyun oynayan çocuklar var burada. Suriyelilerin bu adımı, bölge halkının güler yüzü bizlere güç verdi, moral oldu. Boyu 40 santim olan El Bab’lı çocukların Türk askeriyle el sıkışmasını, selam vermelerini ömrüm boyunca unutamam.

CUMHURBAŞKANIMIZ BURADA ÇOK SEVİLİYOR

Bu manzaralar bizim gücümüze güç kattı. Bunun en büyük sebebi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın burada çok sevilmesi, Ortadoğu’da itibar görmesidir. Türkiye’nin gücünü buraya geldiğimizde bir kez daha gördük. Şunu herkes bilsin, biz burada barışı tesis ettik, bizim tarihimizin sayfalarında zulüm ifadesini bulamasınız." diye konuştu.