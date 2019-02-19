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Afrin şehidi son yolculuğuna uğurlandı

Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde devam eden operasyonlar sırasında şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Umut Öznütepe'nin cenazesi, memleketi Erzurum'da toprağa verildi

19 Şubat 2019 Salı 16:48
Afrin şehidi son yolculuğuna uğurlandı

ERZURUM (AA) - Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde devam eden operasyonlar sırasında şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Umut Öznütepe, memleketi Erzurum'da son yolculuğuna uğurlandı.

Mareşal Çakmak Devlet Hastanesi morgundan alınarak cenaze töreninin yapılacağı Narmanlı Camisi'ne getirilen Öznütepe'nin Türk bayrağına sarılı naaşı, polis mangasınca cenaze nakil aracından alınarak katafalka konuldu. Camide ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından İl Müftüsü Hasan Hüsnü Sula, cenaze namazını kıldırdı, helallik istedi ve dua etti.

Cenaze töreninde fenalaşan şehidin babası Yusuf Öznütepe'yi 112 Acil Sağlık ekipleri sedyeyle ambulansa alarak müdahale etti.

Sağlık ekiplerinin müdahalesiyle cenaze namazına katılan ve güçlükle ayakta duran baba Öznütepe, yüksek sesle "vatan sağ olsun" dedi.

Daha sonra top aracına konulan şehit Öznütepe'nin naaşı, tekbir ve salavatlarla Karskapı Şehitliği'ne götürülerek defnedildi.

Binlerce kişinin katıldığı cenaze töreni sonrası katılımcılar "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganları atıldı.

Törene, Erzurum Valisi Okay Memiş, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mücahit Demirtaş, AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok, İl Emniyet Müdürü Ahmet Arslan, Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Ahmet Hacıoğlu, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Bekir Uzun, Aziziye Belediye Başkanı Muhammet Cevdet Orhan ve askeri erkan katıldı.

- Şehidin silah arkadaşıyla son mesajı yürekleri dağladı

Şehit olmadan birkaç gün önce Öznütepe'nin bir silah arkadaşına gönderdiği mesajdaki cümleler duygulandırdı. Şehit Öznütepe, silah arkadaşına yazdığı mesajda, "Zor bizim işimiz. Allah'ım cümlemizin yar ve yardımcısı olsun. Şehit olursam medyaya verirsin bu konuşmaları. Her şey vatan için." ifadelerini kullandı.

Arkadaşının "Her şey vatan için sen, ben bizler var oldukça vatan sağ olacak. Eğer olur da ikimizden birine bir şey olursa vatan sağ olsun." mesajına Öznütepe, "Olacağı varsa olur gardaşım. Son nefesimize kadar mücadele edeceğimize söz verdik." mesajını paylaştı.

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Haber Tarihi: 19 Şubat 2019 Salı 16:48
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