Afrin Şehidi Çevik dualarla anıldı Türk Silahlı Kuvvetlerince Afrin’de yürütülen Zeytin Dalı Harekatı sırasında 1 Mart 2018 tarihinde şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Rıdvan Çevik, memleketi Van’ın Erciş ilçesinde dualarla anıldı.

Türk Silahlı Kuvvetlerince Afrin’de yürütülen Zeytin Dalı Harekatı sırasında 1 Mart 2018 tarihinde şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Rıdvan Çevik, memleketi Van’ın Erciş ilçesinde dualarla anıldı.

Afrin Şehidi Rıdvan Çevik’in şehit oluşunun birinci yıldönümü nedeniyle ikindi namazı sonrası Vanyolu Camisinde mevlit okutulup dua edildi. Mevlit programına Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, Erciş 108. Topçu Alay Komutanı Kamil Tumba, Erciş Adalet Komisyonu Başkanı İsmail Taş, Erciş Cumhuriyet Başsavcısı Harun Karahan, şehidin babası Zeynalabidin Çevik, askeri ve mülki erkan, şehidin aile fertleri, arkadaşları ile çok sayıda vatandaş katıldı. Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından, görevli hafızların okuduğu mevlit ve ilahilerle program sona erdi.

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