Şehidin adı Afrika’da yaşıyor

Suriye’nin Afrin bölgesinde terör örgütü PYD/PKK mensuplarınca düzenlenen saldırıda şehit edilen Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Ömer Bilal Akpınar’ın adına, şehitlik maaşının yüzde 10’unun bağışlanmasını vasiyet ettiği hayırsever Zehra Söylemez’in girişimleriyle Etiyopya’da mescit yapıldı.

Şehidin, ailesine bağlanan maaşın yüzde 10’unun verilmesini vasiyet ettiği Safranbolu Yağmur Yardımlaşma Derneği Başkanı Zehra Söylemez’in girişimleriyle Etiyopya’nın Afar bölgesinde yine daha önce inşa edilen “Şehit Ömer Halisdemir Yetimhanesi”nin bahçesine yapılan mescide “Afrin Şehidi Ömer Bilal Akpınar” adı verildi.

Akpınar’ın şehadetinin ardından mescidin temellerinin atıldığını ve buraya Ömer Bilal Akpınar’ın ismini vermeye karar verdiğini anlatan Söylemez, “Mescit şu an ibadete açıldı. Çöl sıcak bir bölge, güneşin altında, toprağın üzerinde namaz kılmak onlar için sıkıntı vericiydi. İnşallah adını yaşatacağız. Etiyopya’da yine su kuyusu açmıştık Ömer Bilal’in adına. Onun için dünyanın neresinde ne yaptırırsak o daha fazlasına layık” diye konuştu.

Eşi Çad’da su kuyusu açtırdı

Mescidin gelirinin kendisi tarafından toplandığını, mescit inşaatı çalışmalarını Etiyopya’da Habeşistan Kalkınma ve İşbirliği Derneği tarafından takip edildiğini aktaran Söylemez, “Bu yıl Kurban Bayramı’nda Çad’daydık. Orada Ömer Bilal’in eşi Hafize Nur da arzu etti. ‘Ben de eşimin adına bir kuyu açtırmak istiyorum' dedi ve Çad’da bir su kuyusu açtırdık. Bunlar güzel şeyler, insana teselli olacak şeyler” dedi.

Söylemez, 2016’da Ömer Halisdemir Yetimhanesini yaptırmak için mücadele ettiğini vurgulayarak, bunun için düzenledikleri kahvaltı programına Ömer Bilal Akpınar’ın anne ve babasıyla geldiğini ve bağışını yaptığını anımsattı.