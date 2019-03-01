Afrin Şehidi Açıkkol’un şehadet yıldönümünde mevlid Türkiye’nin, Suriye’nin Afrin bölgesinde PKK-PYD bölücü terör örgütlerine yönelik düzenlediği operasyonda şehit edilen Ispartalı Uzman Çavuş Burhan Açıkkol’un şehadetinin yıldönümünde mevlidi şerif okutuldu.

Türkiye’nin, Suriye’nin Afrin bölgesinde PKK-PYD bölücü terör örgütlerine yönelik düzenlediği operasyonda şehit edilen Ispartalı Uzman Çavuş Burhan Açıkkol’un şehadetinin yıldönümünde mevlidi şerif okutuldu.

Isparta Garnizon Şehitliği’nde düzenlenen mevlide, Vali Ömer Seymenoğlu, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Yakup Kütük, şehidin ailesi ve yakınları ile çok sayıda vatandaş katıldı. Kur’an-ı Kerim tilaveti okunup duaların edildiği programda Vali Seymenoğlu şehit ailesi ile yakından ilgilendi. Program, dağıtılan ikramlarla son buldu.

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